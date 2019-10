Sassuolo-Inter, daspo e denuncia al paracadutista del Mapei Stadium

Sassuolo-Inter, match disputato alle 12:30 di domenica 20 ottobre al Mapei Stadium, verrà ricordato per i sette gol, lo spettacolo e il bel calcio offerto dalla due squadre, ma anche per l'invasione di campo pacifica di un paracadudista che si è palesato all'interno del rettangolo di gioco verso la fine del primo tempo e poco prima che Lukaku calciasse il rigore. L'uomo è stato subito scortato all'uscita dalla sicurezza dello stadio ma oggi è arrivata una brutta notizia per il 36enne milanese dato che la Questura di Reggio Emilia ha avviato una procedura per l'emissione di Daspo a suo carico.

Nella nota emessa dalla Polizia si evince come l'azione portata a termine avrebbe potuto arrecare un grave rischio per l'incolumità del numeroso pubblico presente al Mapei Stadium e dei calciatori in campo e in panchina. L'uomo, con la sua tuta alare, si era lanciato dall'aeroporto di Campovolo ma nonostante gli oltre 900 lanci e dieci anni di esperienza aveva fatto male i suoi calcoli durante il volo. L'uomo ha infatti avvertito un piccolo problema, pare un leggero avvitamento, e ha deciso di optare per un atterraggio di emergenza anche se dall'alto non si era accorto, secondo la sua versione fornita alla stampa locale, che quella macchia verde fosse proprio lo stadio del Sassuolo e casualità vuole che si stesse disputando una partita di Serie A.

