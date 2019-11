Sassuolo in lutto: morta la vedova di Giorgio Squinzi

Sono passati 51 giorni dalla morte del patron del Sassuolo ed ex presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, ma il club neroverde deve incassare un'altra brutta notizia: anche la vedova dell'ex numero uno del club non ce l'ha fatta. Adriana Spazzoli era anche lei malata da tempo e non ce l'ha fatta vincere la sua battaglia. Le sue condizioni di salute tra l'altro erano notevolmente peggiorate subito dopo la morte del marito e oggi la Mapei ha dato questa triste notizia:

Ecco il comunicato ufficiale diramato dalla società dell'ex patron Squinzi: "La dottoressa Adriana #Spazzoli è tornata al fianco del dottor Giorgio #Squinzi. Non smetteremo di "pedalare" anche per lei, che insieme al marito ha guidato #Mapei SpA e ognuno di noi con carisma, competenza, rigore, passione e umanità. Che riposino in pace, insieme".

Squinzi ha fatto tanto per la Mapei e per il Sassuolo, era nato a Cisano Bergamasco nel 1943 e nel 1969, e all'età di 26 anni, si laureò in Chimica Industriale all'Università Statale di Milano e l'anno successivo sposò Adriana Spazzoli nella chiesa di Polenta, sua moglie dunque per 50 anni. Per la morte del patron Squinzi il Sassuolo aveva chiesto ed ottenuto di rinviare la partita contro il Brescia e la Lega calcio aveva accolto di buon grado la richiesta del club neroverde con il club lombardo che aveva dato il suo consenso a spostare la gara a dicembre.

Squinzi, grande tifoso del Milan oltre che patron del Sassuolo, aveva ricevuto messaggi di cordoglio proprio dalla sua squadra del cuore nel giorno della sua scomparsa: "Giorgio Squinzi, un grande uomo d'industria e sport, un dirigente illuminato e appassionato, da ricordare e onorare. Il cordoglio di tutto il Milan è commosso e rispettoso nei confronti del presidente del Sassuolo. Sentite e sincere condoglianze rossonere alla sua famiglia".

Sicuramente la sfida di domenica, ore 15, contro la Lazio di Simone Inzaghi non sarà rinviata ma di certo i tifosi del Sassuolo sapranno onorare al meglio la memoria della signora Adriana, deceduta a soli 71 anni, a cui sarà dedicato un minuto di silenzio da parte tutto il pubblico del Mapei Stadium.

