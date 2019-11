Il Sassuolo vince il derby contro il Bologna: 3-1 e sorpasso in classifica

Il Sassuolo di Roberto De Zerbi vince il derby emiliano contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic e lo fa con autorità con un secco 3-1. A decidere la sfida del Mapei Stadium la doppietta di Caputo e il gol di Boga, di Orsolini la rete del provvissorio 2-1, con l'ex Atalanta e Ascoli che si è poi visto annullare un'altra rete per giusto fuorigioco. La partita è stata bloccata e poco divertente nel primo tempo, ricca di episodi e di occasioni da rete nella ripresa. A spuntarla meritatamente sono stati i neroverdi che salgono così a quota 13 punti con ancora una partita da recuperare, contro il Brescia di Fabio Grosso. Il Bologna incassa la sesta sconfitta stagionale e resta fermo a quota 12.

Dopo i primi dieci minuti di equilibrio è il Bologna ad andare tre volte al tiro con Palacio, Orsolini e Svanberg con l'argentino che la manda fuori al 13' e con gli altri due tentativi che al 17' e al 18' non impensieriscono Consigli. Al 20' Marlon rischia un clamoroso autogol con un retropassaggio suicida: si salva Consigli. Qualche secondo dopo ancora bravo l'ex portiere dell'Atalanta a respingere un un calcio d'angolo velenoso.

Caputo spreca una buona chance al 33' calciando sull'esterno della rete di destro un bell'assist di Berardi. Il Sassuolo è caparbio al 34' e passa in vantaggio con Caputo che raccoglie l'assist di Djuricic, non troppo volontario, e batte Skorupski che in precedenza aveva compiuto un miracolo sul tiro ravvicinato di Locatelli.

Nella ripresa Poli impegna Consigli con un'ottima parata in calcio d'angolo e Traorè va vicino al 2-0 che arriva al 68' con Boga che si invola sul filo del fuorigioco e fredda Skorupski. Passano due minuti e Orsolini accorcia subito le distanze con un gol di rapina. Caputo fa tutto bene al 75' entra in area di rigore e di sinistro a incrociare segna il 3-1. Orsolini segna la rete del 3-2 al 77' ma il guardalinee segnala all'arbitro la posizione di fuorigioco e annulla il gol. Il forcing finale del Bologna non produce niente: finisce 3-1 per il Sassuolo al Mapei Stadium.

Il tabellino

Sassuolo: Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli, Djuricic (61' Traoré); Berardi (74' Defrel), Caputo, Boga

Bologna: Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Medel (61' Dzemaili); Orsolini, Svanberg, Skov-Olsen (55' Sansone); Palacio

Reti: 34' Caputo (S), 68' Boga (S), 70' Orsolini (B)

