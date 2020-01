Lo sbarco di Ibrahimovic guida i cavalli di ritorno Vidal, Alonso e... Pogba

Ancora tu, non dovevamo vederci più? I portoni della Serie A sono sempre aperti, per gli addii veri e propri c'è tempo. A distanza di anni si scopre che erano soltanto degli arrivederci e il calciomercato che parte oggi, restando aperto fino al 31 gennaio, sprinta subito con il gran ritorno per eccellenza. A bordo di un aereo privato, in mattinata a Linate sbarcherà Zlatan Ibrahimovic, atteso dalle visite mediche alla clinica La Madonnina e poi dalla firma sul contratto. Sei mesi, con possibilità di estenderlo per un altro anno. Dopodiché domani ci sarà la presentazione ufficiale a Casa Milan.

Un remake di ciò che era successo nell'estate 2010, quando a fine agosto Galliani concordò col Barcellona un prestito con diritto di riscatto a 24 milioni. Il resto è storia, da conservare negli almanacchi, perché Zlatan segnò 56 gol in 85 match con i rossoneri, prima di volare via a Parigi. Ancora oggi lo svedese è il terzo miglior attaccante della storia rossonera per media gol, 0.66 reti a partita, dietro ad Aldo Boffi (0.69) e all'inarrivabile Gunnar Nordahl (0.81). Altro che titoli di coda, da oggi la storia di Ibra continua, così come molto presto potrebbero riprendere a scorrere quelle di altre vecchie conoscenze del nostro campionato. In pole, sull'altra sponda di Milano, c'è Arturo Vidal, che ha rotto con il Barcellona ed è atteso a braccia aperte da Conte, dopo il primo amore dell'estate 2011, quando si ritrovarono entrambi in bianconero e il cileno si fermò a Torino per quattro stagioni con ben sette trofei. In quella Juve c'era anche Paul Pogba, un altro che tornerebbe volentieri in Italia soprattutto per le difficoltà croniche nella sua avventura al Manchester United: dopo la partita contro il Burnley, il francese ha saltato anche la sfida di ieri sera contro l'Arsenal e di mezzo c'è sempre quell'infortunio alla caviglia che dura da mesi. Non è un caso che in Premier il francese sia sceso in campo per 90' soltanto per cinque partite e tutte a inizio stagione.

Nonostante la Brexit imminente, la tratta Italia-Inghilterra è bollente e dal Regno Unito si parla di possibili ritorni anche per Emerson Palmieri e Marcos Alonso, nel mirino dell'Inter e già allenati da Conte al Chelsea. La sfida tra nerazzurri e bianconeri, oltre che in classifica, è anche sul mercato: la Juve oggi farà svolgere le visite a Kulusevski, provando a sfilarlo al Parma da subito, mentre l'Inter s'è inserita nella trattativa per Paredes, l'ex centrocampista della Roma in forza al Psg. Ieri ennesimi 90' di panchina per Cutrone al Wolverhampton. L'ex Milan è quasi della Fiorentina, pronta a chiudere per un prestito di sei mesi con diritto di riscatto a 15 milioni di euro. Sarebbe l'ennesimo rimpatrio, dopo che in estate erano tornati all'ovile i vari Balotelli, Darmian, Boateng, Sanchez e Llorente. Altri ne stanno arrivando. Perché, come diceva Paulo Coelho, gli uomini sognano più il ritorno della partenza.