Schalke 04, caos sul Presidente Tonnies: "In Africa fanno troppi figli"

Il Presidnete dello Schalke 04 Clemens Tonnies si è reso protagonista di un grave episodio di razzismo con alcune dichiarazioni che hanno fatto infuriare un po' tutti in Germania e non solo. Nel corso di un discorso sul cambiamento climatico l'industriale tedesco ha pronunciato alcune frasi razziste nei confronti degli africani: “Così gli africani la smetterebbero di tagliare alberi e di fare figli quando fa buio”. Questa è stata la sua affermazione incriminata che ha fatto arrabbiare un po' tutti con il Consiglio di sorveglianza che sta meditando se cacciare il proprio numero uno.

Oggi, infatti, il Consiglio d’onore si riunirà e deciderà circa il futuro di Clemens Tonnies che ha subito cercato di rimediare scusandosi per aver pronunciato determinate frasi: “Sono a favore di una società aperta e diversificata. Mi dispiace per il commento sull’alto numero di bambini in Africa. Come presidente dello Schalke 04 sono al 1000% in linea con i valori del nostro club. Questo include la lotta contro il razzismo, discriminazione ed esclusione. Sulle basi di ciò vorrei espressamente scusarmi. È stato sbagliato, precipitoso e senza senso e in alcun modo in linea con i nostri valori. Sono molto dispiaciuto”.

