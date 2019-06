Schermaglie Garrone-Preziosi. Il patron del Genoa: "Lo querelo"

Schermaglie tra Genoa e Sampdoria per via di alcune dichiarazioni di Edoardo Garrone, ex Presidente della Sampdoria e attuale numero uno della ERG e del Sole 24 Ore. L'ex patron del club blucerchiato, infatti, ha attaccato senza motivo il club rossoblù con alcune dichiarazioni al veleno rilasciate ai microfoni di Primocanale: "C’è un’altra società a Genova che nessuno vuole comprare perché è piena di debiti e non è la Sampdoria”. Poco prima di parlare in televisione, però, Garrone si era pure intrattenuto con alcuni tifosi della Doria, sotto gli occhi attenti della Digos, dove aveva comunque pungolato i cugini.

Queste parole, naturalmente, hanno avuto da subito una grande risonanza mediatica e non solo con Enrico Preziosi che ha tuonato contro le parole dell'ex Presidente della Sampdoria: “Mi spiace sentire certe cose, perché i conti del Genoa non sono sani, ma sanissimi. Forse a Garrone brucia ancora l’ultima retrocessione… Spero che adesso lui abbia il coraggio di ripetermi certe cose in faccia, visto che frequentiamo la stessa spiaggia. Nel frattempo, però, lo querelo” . In tutta questa querelle, però, ne è rimasto fuori Massimo Ferrero, attuale patron e numero uno dei blucerchiati. Non è un mistero come sia il Genoa che la Sampdoria siano state o siano in cerca di potenziali acquirenti ma questa diatriba rischia di trascinarsi nelle prossime settimane se non arriveranno le scuse.