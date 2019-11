Schumacher, la moglie Corinna: ''Michael è nelle migliori mani possibili''

''Potete stare certi che Michael è nelle migliori mani possibili e che stiamo facendo di tutto per aiutarlo'' torna a parlare Corinna Betsch, moglie di Michael Schumacher.

A quasi sei anni dal quel terribile del 29 dicembre 2013 che ha cambiato la vita del campione tedesco, la moglie Corinna rompe il silenzio e si confessa in un’intervista a She's Mercedes Magazine, tabloid in lingua tedesca della casa automobilistica di Stoccarda.

E' un momento di gioia per la famiglia Schumacher. La figlia Gina Maria, impegnata a Verona nell'evento di reining Elementa Masters Premiere, ha letteralmente dominato la kermesse dominando in tutte le competizioni compresa quella di Freestyle in costume dove ha scelto di omaggiare Michael, indossando tuta e colori della Ferrari. Una passione quella della 22enne, eredita da mamma Corinna, anche lei campionessa di reining nonché una delle principali allevatrici a livello mondiale di cavalli.

Corinna ha ricordato come, proprio grazie all’aiuto del marito che vent’anni fa, in occasione del decimo anniversario di matrimonio, le regalò un ranch con 40 cavalli, ha potuto realizzare uno dei suoi più grandi sogni: ''Quando avevo 30 anni desideravo moltissimo avere un cavallo e Michael venne con me a Dubai perché volevo comprare un purosangue arabo. Oggi mi rende felice vedere mia figlia poter fare ciò che ama e aver già raggiunto il successo. Ma non dimentico chi devo ringraziare di tutto questo, ovvero mio marito. Proprio Michael è stato il primo in famiglia ad aver compreso il grande talento della piccola: ''Mi disse che un giorno Gina Maria sarebbe stata più brava di me e la cosa allora non mi piacque molto. Io lavoravo giorno e notte con i cavalli cercando di capire tutto. Ma lui diceva che ero troppo carina e che Gina invece aveva più polso e carattere e questo mio marito l'aveva intravisto''.

Intanto Schumy continua la riabilitazione, sul marito Corinna ha mantenuto la linea di sempre, confermando le poche informazioni ufficiali che in questi anni sono state fornite da lei e dall’addetta stampa del tedesco, Sabine Kehm: ''Potete stare certi che Michael è nelle migliori mani possibili e che stiamo facendo di tutto per aiutarlo. Vi preghiamo di comprendere che stiamo seguendo le volontà di Michael nel mantenere la privacy su un argomento così delicato come la sua salute''. Resta quindi l'assoluto riserbo sulle condizioni fisiche di Schumacher che nel terribile incidente sulle nevi di Meribel riportò un gravissimo trauma cranico, senza più comparire in pubblico. A conoscere le sue reali condizioni di salute si sa sono in pochissimi, solo familiari e qualche amico fidato che può andare a trovarlo, i quali hanno sempre assicurato: ''Michael è un combattente e non si arrende''.

Segui già la nuova pagina Sport de IlGiornale.it?