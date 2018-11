Sci, brutto incidente con il parapendio: morto lo svizzero Barandun

Il mondo dello sci piange la prematura scomparsa dello svizzero Gian Luca Barandun. Il 24enne è deceduto nella giornata di ieri, nella zona di Schluein, nel Cantone dei Grigioni, in seguito ad un brutto incidente con il parapendio. Lo sciatore, infatti, stava manovrando per la fase di atterraggio ma è precipitato morendo presumibilmente sul colpo. Barandun era uno specialista nella velocità ed aveva debuttato in coppa del mondo circa due anni fa, nel gennaio del 2017, nella combinata di Wengen.

Il miglior risultato dello sciatore elvetico è stato il nono posto nella combinata di Bormio e nel circuito aveva preso parte in totole a 17 gare tra SuperG, discesa e combinata. A dare la trista notizia sono stati i media svizzeri che hanno cercato di ricostruire la tragedia che ha colpito il giovane ragazzo. Le autorità stanno ancora indagando sulle dinamiche che hanno portato al disastro con il parapendio: si sa solo che l'incidente è avvenuto in tarda mattinata, verso le ore 11, e non si sa se si sia trattato di un errore umano o se il povero Gian Luca abbia avuto un malore. L'autopsia fugherà ogni dubbio sulla tragedia che ha colpito lui, la sua famiglia e lo sci svizzero.