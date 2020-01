Sci, Federica Brignone vince il gigante di Sestriere

Una strepitosa Federica Brignone vince lo slalom gigante del Sestriere a pari merito con la collega slovacca Petra Vlhova e con un solo centisimo di vantaggio sulla fuoriclasse americana Mikaela Shiffrin. La gara è stata tirata con la sciatrice milanese che aveva chiuso al primo posto la prima manche con 17 centesimi di vantaggio sulla rivale più vicina. Nella seconda frazione la 29enne ha saputo tenere botta ed ha vinto con merito allungando così in testa alla classifica di specialità sulla Shiffrin che mastica amaro beffata di un solo centesimo sul traguardo dopo aver vinto la seconda manche con una prova comunque di classe.

La Brignone con questo successo nello slalom gigante vince la terza gara stagionale e sale a quota 13 successi complessivi in coppa del mondo, a meno tre dalla fuoriclasse di Bormio Deborah Compagnoni che chiuse la carriera con 16 successi tra slalom gigante, la sua vera specialità con 13 successi, supergigante e slalom speciale. Ora la Compagnoni dista solo tre vittorie: sulla carta facilmente raggiungibili per Federica che punta però più in alto, come recentemente da lei ammesso, magari tentando di vincere la coppa del mondo anche se non sarà facile contro una Mikaela Shiffrin famelica e agguerrita.

Con questo successo la Brignone si conferma al terzo posto della classifica generale di poco alle spalle della slovacca Vlhova e di molto staccata dalla vera dominatrice delle nevi: la 24enne Shiffrin che solitamente lascia solo le briciole alle sue avversarie. La Brigone deve comunque ritenersi soddisfatta della sua stagione dato che sta tenendo testa all'americana che non sembra avere rivali. Marta Bassino occupa la settima posizione nella classifica generale, Sofia Goggia è dodicesima fuori di poco dalla top ten.

Esulta anche Dominik

Federica Brignone ha vinto la sua gara, Dominik Paris è arrivato secondo nella discesa libera di Wengen dietro a Beat Feuz che ha trionfato sulla pista di casa con 29 centesimi di vantaggio sullo sciatore azzurro che ha ottenuto un podio pesantissimo e sua una pista sempre difficile ed insidiosa: "Nessun rammarico, sono felicissimo. Questo risultato è fantastico, il secondo posto vale come una vittoria. Meglio, quasi. Ma no. Ho ripeto, nessun rammarico. Ho sciato davvero bene". In classifica generale, lo sciatore di Merano occupa il quarto posto dietro ai due norvegesi Aleksander Aamodt Kilde e Henrik Kristoffersen rispettivamente terzo e secondo e dietro anche al francese Alexis Pinturault primo nella classifica generale.

