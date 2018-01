Sci, Goggia trionfa anche a Cortina d'Ampezzo

Sorriso a trentadue denti per lo sci azzurro. A pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi invernali Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di Coppa del mondo a Cortina d'Ampezzo. Continua il suo momento d'oro, visto che solo cinque giorni fa ha vinto anche a Bad Kleinchirkhheim, in Austria, davanti alle compagne di nazionale Brignone e Fanchini.

Sull’Olympia delle Tofane, la 25enne bergamasca ha preceduto le americane Lindsey Vonn (staccata dui 47 centesimi) e Mikaela Shiffrin. Federica Brignone è uscita di pista. Molto staccate le altre azzurre Johanna Schnarf, Nadia Fanchini e Laura Pirovano. La libera di Cortina ha segnato anche l’addio alle piste per l’americana Julia Mancuso, vincitrice di quattro medaglie olimpiche, che è scesa in pantaloncini e mantello con una grande "J" salutando i tifosi lungo il percorso.

Ai piedi del podio si è piazzata la svizzera Lara Gut a +0.93 dalla Goggia, quinta invece l'austriaca Nicole Schmidhofer. Subito dietro Mowinckel, Wiles, Venier e Weidle. Al decimo posto

l'altra azzurra Johanna Schnarf in 1.38.09. Subito fuori invece la Brignone, per il salto di una porta dopo un dosso. Per l'Italia ci sono poi Verena Stuffer 14esima in 1.38.37 e Nadia

Fanchini 17^ in 1.38.49.