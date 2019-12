Sci, Paris trionfa nella discesa libera di Bormio

Dominik Paris si conferma di casa a Bormio e vince per la terza volta consecutiva la discesa libera, la quarta nella sua carriera. Il 30enne di Merano si è messo tutti alle spalle con una prova davvero magistrale con lo svizzero Beat Feuz che ha chiuso al secondo posto staccato di 39 centesimi e con l'austriaco Matthias Meyer che al traguardo ha accusato un ritardo di 42 centesimi dal vincitore della gara.

Paris si conferma ancora una volta il padrone dello Stelvio anche se ha rischiato e non poco all'inizio del muro quando tagliando troppo una curva è andato a sbattere con una grande forza contro il paletto ma è riuscito a restare ben saldo e ad andare a vincere la gara. A fine della discesa libera Dominik si è detto felice e soddisfatto del risultato raggiunto: " Ho rischiato molto per non arrivare secondo. Ho perso un po' di tempo perché ho sbattuto contro il palo ma sono riuscito a salvarmi. Mi diverto quando le condizioni sono più dure".

Con 17 vittorie all'attivo, Paris è il terzo sciatore italiano più vincente di sempre dietro Alberto Tomba e Gustav Thöni. Gli utenti sui social hanno subito reso omaggio al grande risultato ottenuto dallo sciatore azzurro che fa il palio con i successi femminili dei giorni scorsi di Federica Brignone, Sofia Goggia e Marta Bassino:

Si scrive #Bormio, ma si legge #Paris.

Domink domina, domina senza mezze misure. E la Stelvio è ancora sua. #FattoreCampo

Sul podio due straordinari Feuz e Mayer, già, ma non basta.#EurosportSCI pic.twitter.com/uyW3OCDs6U — Davide Sartori (@davidesartori84) December 27, 2019

#SciAlpino | #Bormio



DOMINIK #PARIS COLPISCE ANCORA!



Il rocker delle nevi stravince mangiandosi letteralmente la pista, nulla da fare per tutti gli altri.



Quarta vittoria in discesa sulla Stelvio, 17esimo successo in Coppa del Mondo! #FISAlpine pic.twitter.com/2AREpn16sa — Vita Sportiva (@vitasportivait) December 27, 2019

La Coppa del Mondo di sci alpino torna domani con un’altra discesa a Bormio alle 11:30 per gli uomini, mentre le donne saranno impegnate nel gigante di Lienz in Austria con la prima manche alle 10:15 e la seconda alle 13:15.

