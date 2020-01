Sci, podio azzurro nella discesa di Bansko: Curtoni davanti a Bassino e Brignone

Lo sci femminile italiano può sorridere: nella discesa libera di Bansko c'è un podio tutto azzurro. Elena Curtoni ha ottenuto la prima vittoria in carriera con il tempo di 1:29.031 con dieci centesimi di vantaggio su Marta Bassino che era scesa con il pettorale numero 4 e con una ridotta visibilità rispetto alla avversaria. Terzo posto per una grandissima Federica Brignone staccata di 14 centesimi sul traguardo che ha preceduto la fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin che ieri aveva vinto la prima discesa libera proprio davanti alla Brignone.

La prima gioia

La Curtoni ha compiuto una vera e propria impresa dato che è scesa con il pettorale numero 28 e con una parta finale di gara davvero da fuoriclasse è riuscita ad avere la meglio sulle più quotate connazionali. La Bassino si rifà parzialmente della discesa libera di ieri dove aveva chiuso al quinto posto mentre per la Brignone è il secondo podio in due giorni, terza oggi e seconda nella discesa di ieri. Da registrare la brutta caduta ma fortunatamente senza conseguenze per la svizzera Joana Haelhen che nella gara di ieri aveva chiuso sul terzo gradino del podio.

Grande assente della discesa di oggi Sofia Goggia che nella gara di ieri aveva rimediato una brutta caduta, senza conseguenze come per l'elvetica Haelhen, ma che ha deciso in via precauzionale di non scendere in pista nella giornata di oggi. Questo risultato è storico per lo sci femminile italiano con la Curtoni che a 28 anni ha piazzato il primo successo in carriera dopo aver ottenuto un ottimo terzo posto nel 2016 a Saint Moritz, sempre in discesa libera.

Le altre italiane in gara hanno pagato dazio e sono arrivate molto attardate sul traguardo con Francesca Marsaglia che ha chiuso con quasi due secondi di ritardo sul traguardo e con Nicol Delago che ha accumulato un ritardo siderale con oltre 4 secondi di distacco sul traguardo.

Score da aggiornare

Quella di oggi è la quarta tripletta azzurra nella storia dello sci alpino femminile. La prima volta il 2 marzo del 1996 nel gigante a Narvik vinse Deborah Compagnoni davanti alla Panzanini e a Isolde Kostner, il 19 marzo del 2017 nello slalom gigante di Aspen vinse la Brignone davanti a Sofia Goggia e a Marta Bassino, mentre due anni fa, il 14 gennaio del 2018 nella discesa libera di Bad Kleinkirchheim vinse la Goggia davanti alla Brignone e alla Fanchini.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?