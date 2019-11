Scintille sui social tra Salvini e Suso: "Corri di più", "Tu governa"

Suso compie gli anni, il Milan gli fa gli auguri e Matteo Salvini lo punzecchia sui social, provocando la risposta del diretto interessato. E così, dopo i "botta e risposta" della stagione passata con Gennaro Gattuso, ora il leader della Lega indispettisce lo spagnolo.

Tutto ha inizio dal messaggio di auguri della società rossonera a Jesús Joaquín Fernández Sáenz, che ieri – martedì 19 novembre – ha compiuto ventisei anni. Il "Diavolo", quindi, gli dedica un post su Instagram con fotografia in campo e gli auguri in lingua spagnola: "Feliz cumpleaños, Suso! #SempreMilan".

L’attaccante rossonero ringrazia. Poi, però, arriva quel commento inaspettato a firma di Matteo Salvini, che come noto è tifoso milanista. Ecco, il capo politico del Carroccio, però, tira una bella frecciatina al giocatore. Ecco, infatti, i suoi particolari auguri di compleanno: "Auguri! Nella speranza che Babbo Natale ti porti un po’ di velocità, di grinta e di voglia di giocare" . Il tutto condito da una "faccina".

Ecco, Suso non l’ha presa benissimo e a stretto giro ha replicato all’ex ministro dell’Interno. Taggandolo nel suo post di risposta, il neo 26enne scrive: "Grazie. Nella speranza che Babbo Natale ti porti un po’ di velocità, di grinta di voglia di amministrare meglio, molto meglio, un Paese che amo" . Insomma, il calciatore fa il verso a Salvini e lo sprona a governare meglio, anche se non è più all’esecutivo. E, infatti, più di un utente glielo fa notare...

