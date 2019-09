Sergio Ramos punge Cannavaro: "Il Pallone d'Oro? Se l'ha vinto lui posso vincerlo anche io"

Sergio Ramos, nonostante i 33 anni suonati, è ancora uno dei dieci difensori più forti del mondo per rendimento, carisma e voglia di vincere. Il campione spagnolo del Real Madrid è alla sua quindicesima stagione con la maglia dei blancos con cui ha messo collezionato 609 presenze condite da 84 reti in tutte le competizioni. L'ex Siviglia ha vinto tutto con la maglia del Real: quattro campionati, tre Supercoppe di Spagna, due Coppe di Spagna, quattro Champions League, tre Supercoppe Europee e quattro mondiali per club.

Il capitano delle merengues e faro della nazionale spagnola, con cui ha vinto due Europei e un titolo mondiale, in occasione della presentazione del documentario di Amazon sulla sua vita ha parlato del sogno di vincere il Pallone d'Oro, pungendo però Fabio Cannavaro, vincitore nel 2006 dopo la conquista del Mondiale in Germania con l'Italia di Marcello Lippi e con al braccio la fascia di capitano: "Se Cannavaro ha vinto il Pallone d’Oro, perché non potrei io? Serve conservare i propri sogni di bambino".

Sergio Ramos ha poi parlato del suo futuro e della voglia di vincere altri titoli con il Real Madrid e con la nazionale: "Il futuro? Penso che potrò giocare ancora un paio d’anni. Mi piacerebbe vincere di nuovo con il Real Madrid, la quinta Champions sarebbe pazzesca. Ma anche un trofeo con la Nazionale. In molti pensano che il ciclo sia finito, che manchi entusiasmo, ambizione… ma io lo ripeto sempre: è questo l’anno per tornare con più entusiasmo e più fame, per lavorare per vincere. Io mi sento bene, ho grande entusiasmo e penso sarà una buona stagione per me e per la squadra. Siamo in fase di ripresa, raggiungeremo il nostro livello migliore con una lavoro quotidiano, per migliorare e vincere qualcosa".

