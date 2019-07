Serie A 2019-2020, le date ufficiali: si parte il 25 agosto, si chiude il 24 maggio

I club di Serie A stanno continuando la preparazione in vista della prossima stagione. La Lega calcio, nel frattempo, ha ufficializzato tutte le date del campionato e della Coppa Italia 2019-2020. Si inizierà domenica 25 agosto, mentre l'ultima giornata di Serie A si disputerà domenica 24 maggio 2020. Sono previsti tre turni infrasettimanali, il primo il 25 settembre, il secondo il 30 ottobre e l'ultimo il 22 aprile. Ci saranno anche ben quattro soste per le nazionali: la prima l'8 settembre, la seconda il 13 ottobre, la terza il 17 novembre e l'ultima nel 2020, il 29 marzo.

L'ultima giornata di campionato sarà a ridosso dell'ultimo dell'anno e poi ci sarà una pausa fino al 5 gennaio: non ci sarà più la partita del 26 dicembre che tanto aveva fatto discutere nella passa stagione. Per quanto concerne la Coppa Italia, invece, si partirà presto, il 4 agosto con il primo turno, l'11 agosto con il secondo turno eliminatorio, il 18 agosto con il terzo turno eliminatorio e il 4 dicembre con il quarto e ultimo turno, eliminatorio. Il tabellone principale partirà a gennaio e dal 15 al 22 gennaio si giocherà l'andata e ritorno degli ottavi di finale, il 29 gennaio saranno in programma i quarti,il 12 febbraio e 4 il marzo, tra andata e ritorno le semifinali mentre la finale si giocherà il 13 maggio del 2020.