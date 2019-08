Serie A 2019-2020, sarà l'anno dei bomber: oltre 2.000 reti all'attivo

La Serie A 2019-2020 sta per prendere il via: mancano solo tre giorni all'inizio del campionato con Inter, Napoli, Roma e Milan che cercheranno di detronizzare la Juventus che domina da otto anni in Italia. Lo scorso anno il re dei capocannonieri fu Fabio Quagliarella con Cristiano Ronaldo che cercherà di vincere un titolo già vinto diverse volte in Spagna. La Serie A sta acquisendo ancora più valore con l'arrivo di tanti giocatori forti dal grande appeal internazionale e si preannuncia un campionato davvero infuocato e ricco di reti.

Il re dei bomber in Serie A è sicuramente Cristiano Ronaldo con i 601 gol realizzati con i club e gli 88 con la nazionale portoghese, seguito a ruota da Edin Dzeko che ha deciso di rimanere alla Roma da protagonista e che ha segnato 273 reti con i club, più 56 con la nazionale bosniaca. Dietro di loro ci sono Fabio Quagliarella con i 204 sigillli messi a segno con i club, più i 9 in azzurro, e il gigante Romelu Lukaku che ha solo 26 anni ma che ha realizzato la bellezza di 187 gol con i vari club nei quali ha giocato, più 48 centri con la nazionale belga. Un cavallo di ritorno interessante è quello di Mario Balotelli che ha segnato 146 reti con i club e 14 con la maglia della nazionale italiana.

Dietro a loro ci sono sicuramente Ciro Immobile della Lazio on i suoi 164 gol in carriera, più sette in azzurro, e il Gallo Andrea Belotti con 104 reti più cinque con l'Italia. Come non citare poi il pistolero del Milan Piatek, autore di oltre 80 gol con i club in cui ha giocato, il neo acquisto del Napoli Hirving Lozano o Duvan Zapata che hanno fatto faville nell'ultimo anno nei rispettivi campionati. Una menzione particolare, ovviamente, la meritano anche Gonzalo Higuain e Mauro Icardi con il primo che dovrà sgomitare per guadagnarsi il posto e con il secondo che non sa ancora quale sarà il suo futuro: di certo non all'Inter. Una cosa è certa: sarà una Serie A molto divertente e con quasi 2.200 gol al suo attivo.

