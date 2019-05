Serie B, arriva la sentenza del Tfn: il Palermo retrocesso in C

Arriva la stangata per il Palermo, il Tribunale Nazionale Federale ha infatti condannato il club rosanero alla retrocessione in Serie C a causa degli illeciti amministrativi relativi alle precedenti stagioni della gestione Zamparini.

La Serie A sfiorata per un soffio e un cambio societario che raccoglie un'eredità troppo pesante: il Tfn ha condannato in primo grado la società di via del Fante all'ultimo posto in classifica mentre ha dichiarato inammissibile invece il deferimento nei confronti dell'ex patron Maurizio Zamparini. Il revisore dei conti Anastasio Morosi invece viene condannato a cinque anni (di fatto la radiazione).

La Corte sceglie l'extrema ratio e respinge l'assoluzione richiesta dal club, accogliendo le istanze della Procura. ''Il quadro descritto emerge in tutta la sua gravità'' scrivono i giudici di primo grado. La Procura federale contestava agli ex amministratori del club rosanero ripetuti illeciti amministrativi, in virtù dei quali il Palermo aveva ottenuto le iscrizioni a tre campionati consecutivi, dal 2015 al 2017.

I rosanero vengono quindi retrocessi all’ultimo posto in classifica del campionato di serie B appena concluso, piazzamento che significa appunto serie C insieme a Carpi, Padova e Foggia. Il Consiglio direttivo della Lega Serie B ha deliberato all'unanimità l'immediata esecuzione della sentenza con la comunicazione delle quattro retrocesse Foggia, Padova, Carpi e Palermo. Non verranno dunque giocati i playout. Entro due settimane al massimo si discuterà l’appello. Intanto i playoff, a cui il Palermo avrebbe dovuto partecipare e al cui posto andrebbe il Perugia, vanno verso il rinvio in attesa delle pronunce definitive.

