Serie B, gol fantasma in Cosenza-Empoli: la sfera ha però varcato la linea

L'Empoli fino alla passata stagione giocava in Serie A e retrocesse solo all'ultima giornata dopo aver perso per 2-1 contro l'Inter di Luciano Spalletti che segnò a dieci minuti dalla fine, con Radja Nainggolan, il gol che regalò tre punti d'oro ai nerazzurri che chiusero al quarto posto in classifica dietro all'Atalanta di Gian Piero Gasperini. I toscani sono dunque retrocessi in serie B e le cose non stanno andando per il meglio dato che dopo 18 giornate occupano solo il tredicesimo posto in classifica con 22 punti all'attivo frutto di cinque vittorie, sette pareggi e ben nove sconfitte.

L'ultima sconfitta risale a qualche ora fa sul campo del Cosenza: allo stadio "San Vito", però, è andato in scena qualcosa di clamoroso purtroppo e in sfavore degli ospiti che sono usciti sconfitti per 1-0. Al minuto 83 della sfida, infatti, e sul punteggio di 1-0 per i calabresi, Samuele Ricci fa partire un gran dsiluro dalla distanza la palla dopo aver sbattuto sulla traversa supera la linea di porta di ben mezzo metro ma la terna arbitrale non si avvede di niente non convalida il gol all'Empoli

Per l'arbitro Pezzuto, 35enne della sezione di Lecce, però,la sfera non ha varcato per intero la linea di porta difesa dal portiere del Cosenza e decide di non assegnare il gol sotto gli sguardi attoniti dell'Empoli che chiude anche in dieci uomini per via dell'espulsione dell'ex canterano Karim Laribi per doppia ammonizione.

Questo grave abbaglio da parte del direttore di gara pugliese ha scatenato l'ironia e la rabbia di tanti tifosi dell'Empoli e non sui social che hanno espresso dissenso per quanto accaduto al "San Vito". Da "A Cosenza non c'è la GLT ma c'è una terna arbitrale leggermente ancora alticcia dopo la giornata di ieri" , fino ad arrivare a "Il gol non dato all’Empoli è qualcosa de assurdo. Pallone entrato di un metro" e "Clamoroso. Vogliamo inserire la gol line anche in B? Il Cosenza e l'Empoli lottano per non retrocedere. Tra una B ed una C ci sono svariati milioni di differenza".

Non è un semplice "gioco" Si parla di centinaia di famiglie" e tanti altri commenti al vetriolo contro la decisione di Ivano Pezzuto e del suo assistente di non concedere all'Empoli un gol sacrosanto. L'errore umano, ovviamente, si può capire: il perché la gol line technology non sia attiva anche in Serie B è ancora un grande mistero che con ogni probabilità rimarrà irrisolto fino al termine di questa stagione sportiva.

