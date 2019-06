Serie B, la Salernitana batte il Venezia 4-3 dopo i calci di rigore. Campani salvi

La stagione 2018-2019 della serie B si è finalmente conclusa con l'ultimo importantissimo verdetto: la Salernitana di Leonardo Menichini giocherà ancora il campionato cadetto il prossimo anno, mentre il Venezia allenato da Serse Cosmi retrocede in Serie C al termine di un playout tirato e molto equilibrato. Dopo il 2-1 dell'andata in favore dei granata con le reti siglate da Djuric e Jallow, di Zigoni la rete degli ospiti, la sfida di ritorno è finita con il punteggio di 1-0 in favore dei veneti che grazie a Modolo sono riusciti a portare la sfida fino ai supplementari e poi ai rigori. La Salernitana ha dovuto giocare gran parte della partita in dieci uomini per via dell'espulsione dell'ex Lazio Minala.

Al termine dei novanta minuti regolamentari la sfida è proseguita ai supplementari ma è rimasto lo stesso punteggio di 1-0 che ha prolungato così la partita fino ai calci di rigore dove sono stati fatali al Venezia gli errori di Bentivoglio e Coppolaro. I veneti retrocedeno così in Serie C e vanno a fare compagnia alle già retrocesse Carpi, Padova e Foggia. Questo playout non è stato ben visto da entrambe le società dato che inizialmente era stato il Palermo a retrocedere in virtù della penalizzazione inflitta per illecito amministrativo che aveva fatto finire i rosanero all'ultimo posto. Il ricorso ha poi portato ad una revisione della pena in favore del Palermo che non ha giocato i playout ma non è retrocessa mantenendo così salva la categoria.