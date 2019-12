Serie A, il Cagliari rimonta il Sassuolo 2-2. Il Torino manda all'inferno la Fiorentina

Dopo gli anticipi della 15esima giornata di Serie A che hanno visto il pareggio tra Inter e Roma, le vittorie di Lazio e Atalanta e il pareggio del Napoli sul campo dell'Udinese, nella giornata di oggi si sono disputate altre quattro partite tra le 12:30 e le 15 che hanno avuto risultati sorprendenti.

Lecce-Genoa 2-2

Il Genoa di Thiago Motta scappa 2-0 sul campo del Lecce di Fabio Liverani grazie all'eurogol di Goran Pandev e al rigore di Domenico Criscito. I salentini, però, reagiscono nella ripresa e la pareggiano grazie a Falco e Tabanelli. Grifone in nove uomini per le espulsioni di Agudelo e Pandev. Il Lecce continua a sorprendere per il suo temperamento e per il suo gioco, mentre il Genoa è ora terz'ultimo in classifica a più due dall'ultimo posto con Thiago Motta che rischia l'esonero.

Lecce: Gabriel; Rispoli, Lucioni, Dell'Orco, Calderoni; Majer (1' s.t. Tabanelli), Tachtsidis, Petriccione; Shakhov (14' s.t. Farias); Babacar (6' s.t. Falco), La Mantia. All. Liverani

Genoa: Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Schone (18' s.t. Cassata), Sturaro, Pajac (46' s.t. Ankersen); Pandev, Agudelo; Pinamonti (37' s.t. Favilli). All. Thiago Motta

Reti: 32' Pandev, 49'p.t. Criscito (rig.), 15' s.t. Falco (L), 25' s.t. Tabanelli (L)

Sassuolo-Cagliari 2-2

Il Cagliari di Rolando Maran dimostra di avere carattere e sotto di due reti in casa del Sassuolo di Roberto De Zerbi ha la forza di recuperare fino al 2-2 finale. I gol della partita portano la firma di Domenico Berardi e Djuricic ripresi poi dalle reti di Joao Pedro, sempre più bomber di questo Cagliari, e Ragatzu a tempo scaduto. Sardi a quota 29 punti come la Roma e al quarto posto in classifica, neroverdi nelle zone basse della classifica.

Sassuolo: Turati, Toljan, Marlon (46' Peluso), Romagna, Kyriakopoulos, Magnanelli, Locatelli M, Berardi (74' Traore' Hj), Djuricic (89' Obiang), Boga, Caputo



Cagliari: Rafael, Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini Lu (48' Lykogiannis), Nandez (78' Ragatzu), Cigarini, Rog, Nainggolan, Joao Pedro, Simeone (47' Cerri)

Reti: 7' Berardi (S), 36' Djuricic (S), 51' Joao Pedro (C), 90' Ragatzu (C)

Torino-Fiorentina 2-1

Il Torino di Walter Mazzarri ottiene un'altra vittoria importante e spedisce all'inferno la Fiorentina di Vincenzo Montella che ora rischia seriamente l'esonero. I gol del successo granata portano la firma di Simone Zaza e Cristian Ansaldi, inutile ai fini del risultato la rete di Martin Caceres siglata tempo scaduto. Torion a quota 20 punti, viola fermi ormai da tempo a 16 con Commisso che potrebbe decidere di cambiare.

Torino: Sirigu, Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri (dal 12′ pt Aina), Baselli, Rincon, Ansaldi; Verdi (dal 31′ st Laxalt), Berenguer (dal 13′ st Meité); Zaza A disposizione: Ujkani, Rosati, Bonifazi, Djidji, Millico, Rauti. Allenatore: Mazzarri

Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Ghezzal (dal 6′ st Sottil), Pulgar, Benassi, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic (dal 33′ st Pedro), Chiesa. A disposizione: Cerofolini, Terracciano, Lirola, Ranieri, Terzic, Venuti, Eysseric, Zurkowski, Cristoforo, Badelj.

Reti: al 22′ pt Zaza, al 27′ st Ansaldi, al 46′ st Caceres

Spal-Brescia 0-1

Il Brescia di Eugenio Corini rialza subito la testa dopo tre sconfitte consecutive nell'era Grosso. Mattatore del match Mario Balotelli che regala tre punti d'oro alle Rondinelle che abbandonano così l'ultimo posto in classifica a danno proprio dei ferraresi. Petagna si fa parare un rigore da Joronen e la Spal esce così sconfitta dal campo.

Spal: Berisha; Cionek, Tomovic, Vicari; Jankovic (71' Paloschi), Missiroli, Murgia (86' Moncini), Kurtic, Igor; Valoti (58' Floccari); Petagna

Brescia: Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Ndoj (66' Magnani); Romulo; Balotelli (71' Aye), Torregrossa (79' Donnarumma A.)

Reti: Balotelli (B)

La classifica di Serie A: Inter 38, Juventus 36, Lazio 33, Roma e Cagliari 29, Atalanta, 28, Napoli 21, Torino 20, Parma e Verona, 18, Milan 17, Bologna e Fiorentina 16, Sassuolo, Lecce e Udinese 15, Sampdoria 12, Genoa 11, Brescia 10, Spal 9.

