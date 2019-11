Serie A, risultati e classifica della dodicesima giornata

Dopo gli anticipi della dodicesima giornata di Serie A che hanno visto le vittorie di Sassuolo, Inter, Torino e il pareggio tra Napoli e Genoa, la domenica di calcio si è fatta subito ricca di gol e colpi di scena. Il Cagliari di Rolando Maran schianta per 5-2 la Fiorentina di Vincenzo Montella nell'anticipo dell'ora di pranzo giocato alla Sardegna Arena e si prende momentaneamente il terzo posto in classifica alle spalle di Inter e Juventus.

I sardi hanno giocato una partita incredibile per oltre 70 minuti dove hanno segnato 5 reti con cinque calcitori diversi: il centrocampista ex Napoli Rog ha aperto le marcature al 17', al 26' il raddoppio del difensore Pisacane, e al 34' Simeone segna il gol del 3-0 che manda così le squadre a riposo. Nella ripresa Joao Pedro segna il 4-0 al 54' e Nainggolan la chiude in via definitiva con la rete del 5-0 al 64'. I padroni di casas si rilassano e tra il 75' e l'87' subiscono da doppietta di Vlahovic che non serve a rendere meno amara la sconfitta alla Fiorentina. Cagliari a quota 24 punti, viola fermi a 16.

Alle 15 si giocheranno altre tre partite con Lazio-Lecce, Sampdoria-Atalanta e Udinese-Spal. Biancocelesti e nerazzurri di Bergamo a caccia di vittorie per agganciare proprio i sardi a quota 24. Alle 18 la Roma di Fonseca andrà a giocare sull'ostico campo del Parma di D'Aversa e in caso di vittoria si riprenderebbe in solitaria il terzo posto. Alle 20:45 il posticipo della 12esima giornata, il big match tra Juventus e Milan chiuderà la dodicesima giornata di Serie A. La posta in palio è alta soprattutto per i rossoneri che se uscissero dallo Stadium con un risultato positivo potrebbero guardare al futuro con un po' più di serenità e ambizione. La Juventus di contro vuole vincere per sorpassare nuovamente l'Inter di Conte in vetta alla classifica.

LA CLASSIFICA DI SERIE A: INTER 31, JUVENTUS 29, CAGLIARI, 24, ROMA 22, ATALANTA E LAZIO 21, NAPOLI 19, FIORENTINA 16, VERONA 15, PARMA E TORINO 14, SASSUOLO, UDINESE E MILAN 13, BOLOGNA 12, LECCE 10, GENOA 9, SAMPDORIA 8, SPAL E BRESCIA 7.

Il tabellino

Cagliari: Olsen; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Nandez (83′ Ragatzu), Cigarini, Rog; Nainggolan (78′ Castro); Joao Pedro, Simeone (74′ Cerri). Allenatore: Maran



Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola (46′ Sottil), Pulgar, Badelj, Castrovilli (67′ Benassi), Dalbert; Vlahovic, Chiesa (72′ Ghezzal). Allenatore: Montella

Reti: 17′ Rog (C), 26′ Pisacane (C), 34′ Simeone (C), 54′ Joao Pedro (C), 65′ Nainggolan (C), 75′ Vlahovic (F), 87′ Vlahovic (F)

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?