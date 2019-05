Serie D, l'Avellino vince lo spareggio col Lanusei

Festa grande ad Avellino: dopo un anno di purgatorio, gli irpini lasciano la Serie D e ottengono la promozione in Serie C. I lupi biancoverdi superano per 2-0 (reti di De Vena e Tribuzzi) il Lanusei nello spareggio giocatosi allo stadio “Centro d’Italia – Manlio Scopigno” di Rieti e fanno esultare i loro tifosi, che erano costretti a ripartire dalla quarta serie dopo gli stravolgimenti e le decisioni della giustizia sportiva nell’estate scorsa.

Come Bari e Cesena, anche Avellino – seppur per questioni differenti – era stata costretta a ripartire, calcisticamente, dalla Serie D. E come pugliesi e romagnoli hanno centrato la promozione in C praticamente al primo colpo. Se Bari e Cesena, però, sono riusciti a dominare il campionato, piazzandosi in testa (e solitari) ai loro gironi. per l’Avellino l’affare è stato più complicato. Merito dei sardi del Lanusei che hanno ingranato un campionato strepitoso col sogno di una storica promozione che per gli isolani è sfumato solo allo spareggio.

Il ritorno in Irpinia della squadra è stato festeggiato con caroselli e bandiere fino a tarda notte. La soddisfazione del ritorno nel calcio professionistico ha contagiato l’intera città che, così, spera di lasciarsi alle spalle la delusione di un anno fa. Due parole la fanno da padrone, nella festa irpina: "Missione Compiuta".

Se Avellino festeggia, un’altra nobile decaduta in quarta serie, invece piange. Nell’altro spareggio promozione, disputatosi allo stadio Silvio Piola di Novara, il Modena deve arrendersi alla Pergolettese. La sfida tra canarini arride a quelli cremaschi che vincono per 2-1 la partita più importante dell’anno facendo così sfumare il sogno della promozione diretta e del ritorno in C del Modena dopo i casi societari che, tempo fa, avevano decretato la fine del calcio nella città emiliana. Per i gialloblù modenesi ci saranno i playoff.