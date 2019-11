La Serie A al fianco della Lega del Filo d'Oro: "Una storia di mani"

C'è il portiere della Nazionale e del Milan Gigio Donnarumma, ci sono il suo vice in nazionale Salvatore Sirigu e nel Milan Pepe Reina, c'è il capitano dell'Inter Samir Handanovic, e il suo vice Daniele Padelli, con lo juventino Mattia Perin e l'ex Stefano Sorrentino: sono loro gli alfieri di tutta la Serie A, che nell'11esima giornata di campionato si schiera al fianco della Lega del Filo d'Oro nella campagna di raccolta fondi "Una storia di mani".

«Le mani sono uno strumento straordinario: proprio attraverso le mani, i bambini sordociechi scoprono il mondo. Con le mani possono vedere, sentire, giocare», racconta Donnarumma, che come tutti i colleghi ha realizzato degli spot a favore della Lega del Filo d'Oro. «Le mani sono uno strumento prezioso e per i bambini sordociechi: sono essenziali per comunicare con il mondo che li circonda», aggiunge Handanovic, anche lui per la prima volta impegnato personalmente nella Campagna della Lega del Filo d'Oro.

Lo scopo è nobile: aiutare la Lega del Filo d’Oro, che da oltre 50 anni si prende cura di bambini e adulti sordociechi e pluriminorati psicosensoriali, a ultimare il nuovo Centro Nazionale di diagnosi e riabilitazione di Osimo. L'appello di Donnarumma & C., è quello sostenere il progetto attraverso una donazione al 45514 con SMS o da telefono fisso. «I bambini sordociechi, il nostro aiuto lo toccheranno con mano».