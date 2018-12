Serie A, la Fiorentina manda ko 3-1 l'Empoli. Vittorie per Sassuolo e Samp

Dopo gli anticipi di ieri che hanno visto le vittorie di rigore di Inter e Juventus contro Udinese e Torino, la 17a giornata di Serie A è proseguita con l'anticipo dell'ora di pranzo tra la Spal di Leonardo Semplici e il Chievo Verona di Mimmo Di Carlo terminato con uno scialbo 0-0. Alle 15 si sono giocate altre tre partite con la Fiorentina di Pioli che ha vinto per 3-1 in rimonta il derby contro l'Empoli: al gol di Krunic hanno risposto Mirallas, Simeone e Dabo.

Il Sassuolo di De Zerbi ha espugnato per 2-0 il campo del Frosinone di Longo grazie alle reti di Duncan e Berardi, mentre la Sampdoria di Giampaolo ha regolato per 2-0 il Parma di D'Aversa con le reti di Caprari e Quagliarella. Alle 18 il Napoli di Ancelotti giocherà sul campo del Cagliari di Rolando Maran, mentre alle 20:30 la Roma di Di Francesco proverà ad uscire dalla crisi in casa contro il Genoa di Ivan Juric. Domani alle 20:30 la Lazio di Inzaghi giocherà sul campo dell'Atalanta, mentre martedì sera alle 20:30 Bologna-Milan chiuderà la 17a giornata di Serie A.

LA CLASSIFICA DI SERIE A: JUVENTUS 46, NAPOLI 35, INTER 32, MILAN* 26, LAZIO* 25, SASSUOLO 24, SAMPDORIA 23, TORINO E FIORENTINA 22, ATALANTA*, ROMA E PARMA 21, FIORENTINA 19, CAGLIARI 17, EMPOLI, GENOA E SPAL 16, UDINESE 13, BOLOGNA* 11, FROSINONE 8, CHIEVO VERONA 4.