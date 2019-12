Serie A, Inter-Roma un punto a testa: finisce 0-0 a San Siro

Finisce con un pareggio a reti bianche Inter-Roma, anticipo del venerdì della 15esima giornata di Serie A.

Un punto a testa, Inter e Roma non si fanno male e si dividono la posta in palio nel big match che apre il weekend di Serie A. Una gara equilibrata nel primo tempo, palleggia meglio la Roma ma non crea grandi occasioni. Le migliori occasioni sono dell'Inter che non sfrutta prima con Romelu Lukaku e poi con Brozovic errori di costruzione dal basso dei giallorossi. Nel secondo tempo ci provano prima Vecino e poi Lautaro Martinez ma è sempre pronto Mirante. Con questo pareggio gli uomini di Antonio Conte si portano a quota 38 punti, la Roma invece sale a quota 29 in attesa di Lazio-Juventus in programma domani sera allo Stadio Olimpico.

La cronaca

Entrambe le squadre arrivano col morale alto, ma con problemi importanti di formazione. Conte a centrocampo sceglie Borja Valero per completare il terzetto con Vecino e Brozovic. In difesa Godin preferito a D'Ambrosio sul centrodestra. Diverse assenze anche in Roma, Fonseca deve rinunciare all'influenzato Dzeko, che va in panchina. Al suo posto non c'è un vero centravanti ma Zaniolo, supportato da Mkhitaryan e Perotti. Forfait anche in porta: al posto di Paul Lopez, che non ha superato i problemi muscolari, c'è Mirante.

Inizio molto tattico nel primo tempo. La prima occasione è per l'Inter, che va vicina al vantaggio. Al 7' errore in fase di impostazione di Veretout, ne approfitta Lukaku che avanza e calcia di prima intenzione ma Mirante è pronto e respinge il pallone. La Roma prende in mano le redini della partita con Nicolò Zaniolo, imprendibile tra le linee ma manca sempre l'ultimo passaggio nonostante una supremazia territoriale evidente. Intorno alla mezz'ora i nerazzurri allentano la pressione e alzano il baricentro. Al 42' errore di Perotti che si fa soffiare il pallone da Vecino sul lato destro dell'area di rigore. Il centrocampista uruguagio prova a servire Lukaku ma viene chiuso in calcio d'angolo. Continua il forcing interista, al 44' Mirante rischia la frittata con un rinvio errato ma Brozovic calcia alto. La prima frazione di gioco finisce a reti inviolate.

Nella ripresa partono meglio i nerazzurri, al 46' passaggio illuminante di Borja Valero per Vecino che calcia dall'interno dell'area, si allunga Mirante salvando la sua porta. La Roma prova a controbattere ma il possesso palla degli uomini di Fonseca non porta mai ad occasioni pericolose dalle parti di Handanovic. Al 69' nuova occasione per l'Inter ma Mirante con l'ausilio di Mancini salva tutto. I ritmi calano inevitabilmente, all'87' nerazzurri di nuovo pericolosi, Lautaro Martinez accelera in area ma è ben controllato da Mancini. I padroni di casa provano il tutto per tutto, al 92' Lazaro pesca D'Ambrosio in area di rigore, torre del neo entrato per il centro ma Smalling interviene in anticipo e allontana. Non succede più nulla e arriva il triplice fischio finale. Finisce a reti inviolate un match di buona intensità tra due grandi protagoniste del nostro campionato.

Il tabellino

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva (45' Lazaro), Vecino, Borja Valero (72' Asamoah), Brozovic, Biraghi (88' D'Ambrosio); Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Santon (16' Spinazzola), Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Mkhitaryan (89' Florenzi), Pellegrini, Perotti (68' Dzeko); Zaniolo. All. Fonseca.

