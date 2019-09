Serie A, la Juventus è la squadra più "vecchia". Milan più giovane

Il calciomercato si è concluso ufficialmente lo scorso 2 settembre con i club di Serie A che hanno finalmente ultimato le rose da mettere nelle mani dei rispettivi allenatori. Analizzando le 20 squadre del massimo campionato italiano su Transfermarkt.it si nota come la più giovane in assoluto sia il Milan di Marco Giampaolo con un'età media di soli 24,1. I sei nuovi acquisti sono stati Leo Duarte, classe '96, Theo Hernandez del '97, Ismael Bennacer classe '97, Rade Krunic ed Ante Rebic entrambi del 1993 e infine il giovanissimo brasiliano Rafael Leoa classe '99.

La rosa più "anziana" in assoluto, invece, è inaspettatamente quella della Juventus che nonostante l'ingaggio del difensore olandese classe '99 Matthijs de Ligt, del turco Demiral classe '98 e di Adrien Rabiot classe '95 ha un'età media elevata di 28,8. Secondo posto per il Parma con un'età media di 28,4, terzo posto per il Cagliari con un'età media di 27,5. Il Napoli di Ancelotti, la Roma di Fonseca e l'Inter di Conte si attestano in una via di mezzo con Spal e Atalanta e con un'età media pari a 27 anni, poco inferiore a quella del Bologna che ha un'età media di 27,2.

Sotto i 27 anni c'è di pochissimo la Lazio di Simone Inzaghi che vanta un mix di gioventù e d'esperienza. Genoa, Torino e Lecce sono a braccetto con un'età media della rosa pari a 26,4. Il frizzante Brescia di Massimo Cellino che ha riportato le Rondinelle in Serie A dopo anni di magra si attesta a quota 26,2. Udinese e Sassuolo sono subito dietro a 26,1. Sotto il muro dei 26 anni tre squadre: l'Hellas Verona con 25,7, la Sampdoria con 25,6 e la Fiorentina dell'ambizioso Rocco Commisso con un'età media di 25,3. La rosa più giovane è come detto quella del Milan con 24,1.

