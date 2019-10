Serie A, l'Aic svela gli stipendi minimi: si va dai 12.000 ai 27.000 euro annui

Lo stipendio da capogiro di Cristiano Ronaldo è quello più alto in assoluto in Serie A, con la Juventus che gli garantisce 31 milioni di euro a stagione, un'enormità rispetto ai colleghi con Romelu Lukaku e Matthijs de Ligt che inseguono con uno salario annuale inferiore di oltre 20 milioni euro rispetto al fuoriclasse di Funchal. Per quanto riguarda, invece, lo stipendio minimo che un calciatore deve guadagnare l'Aic, associazione italiana calciatori, ha rivelato le cifre che vanno a scaglioni in base all'età.

La tabella si riferisce alla stagione in corso, 2019-2020, con un calciatore dai 24 anni in su che ha un minimo garantito di 27.290 euro. Per i giocatori con un'età compresa tra i 19 e i 23 anni, invece, il minimo salariale è pari a 21.300 euro, poco meno di 1.8000 euro al mese) fino ad arrivare a 15.420 euro netti all'anno all'anno per la fascia d'età che va dai 16 ai 19 anni. Per quanto riguarda i giovani in addestramento tecnico, invece, devono guadagnare un minimo di 12.524 euro, ovvero poco più di 1.040 euro al mese.

L'Aic ha presentatato lo schema con tutti gli importi lordi e netti che, ai sensi della vigente normativa come previsto dalla Legge 23/03/1981 n. 91, nonché degli accordi raggiunti con le Leghe Professionistiche, che regolamentano i rapporti economici minimi tra le società professionistiche ed i loro tesserati. La tabella si riferisce ai calciatori professionisti al minimo di stipendio ed ai calciatori 'giovani di serie' in addestramento tecnico.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?