Serie A, l'Atalanta umilia 7-1 l'Udinese. Il Napoli pareggia 1-1 in casa della Spal

La nona giornata di Serie A è ripresa oggi dopo che negli anticipi di venerdì e sabato Sassuolo e Genoa hanno vinto rispettivamente per 1-0 contro il Verona, a domicilio grazie al gol di Djuricic, e per 3-1 in rimonta contro il Brescia di Corini grazie alle reti di Agudelo, Kouamé e Pandev. Juventus e Inter hanno invece pareggiato le loro partite contro il Lecce di Liverani per 1-1, in gol Dybala e Mancosu su rigore, e 2-2 in casa contro il Parma di Roberto D'Aversa: in gol Candreva, Karamoh, Gervinho e Lukaku.

Alle 12:30 si è giocato il match tra il Bologna di Sinisa Mihajlovic e la Sampdoria di Claudio Ranieri: i rossoblù hanno vinto per 2-1 grazie ai gol di Rodrigo Palacio e del difensore Bani nel finale di partita, in mezzo il gol dell'ex per i blucerchiati siglato da Manolo Gabbiadini. La cura Ranieri sembra non aver ancora dato i suoi frutti con Fabio Quagliarella che ha segnato una sola rete in campionato e che sembra solo un lontano parente, ad oggi, di quello ammirato negli anni passati.

Bologna: Skorupski; Mbaye, Bani, Danilo, Krejci; Poli (25' st Schouten), Soriano, Dzemaili (22' st Santander); Skov Olsen (9' st Orsolini), Palacio, Sansone.

Sampdoria: Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Leris (1' st Depaoli), Vieira, Bertolacci (1' st Ekdal), Jankto (17' st Caprari); Quagliarella, Gabbiadini.

Reti: 3'st Palacio (B), 19'st Gabbaidini (S), 34'st Bani (B)

ATALANTA-UDINESE 7-1

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini risorge dopo la sconfitta subita in Champions League contro il Manchester City e rifila sette gol alla malcapitata Udinese di Igor Tudor che era addirittura passata in vantaggio con la rete di Okaka. La tripletta di Muriel, di cui due su calcio di rigore, la doppietta di Ilicic e le reti di Mario Pasalic e Traore hanno schiantato i bianconeri rimasti in dieci uomini dal 32' per l'espulsione del difensore Opoku al 32' del primo tempo. Con questo successo l'Atalanta sale a quota 20 punti, a meno tre dalla Juventus prima e a meno due dall'Inter seconda. L'Udinese resta ferma a quota 10 con Tudor che rischia ora l'esonero.

ATALANTA: Gollini; Toloi, Djimsiti (52' Malinovskyi), Kjaer; Hateboer, Pasalic, De Roon, Castagne; Gomez (65' Barrow); Ilicic (77' Traoré), Muriel. All. Gasperini

UDINESE: Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Opoku, Mandragora, Jajalo (84' Walace), De Paul (63' Fofana), Sema; Lasagna, Okaka (46' Pussetto).

Reti: 11' Okaka (U), 21', 43' Ilicic (A), 35' rig., 47', 75' rig. Muriel (A), 52' Pasalic (A), 83' Traoré (A)

SPAL-NAPOLI 1-1

Il Napoli stecca in casa della Spal di Leonardo Semplici, non va oltre l'1-1, e non approfitta dei mezzi passi falsi di Inter e Juventus che non sono andate oltre il pareggio contro Parma e Lecce. La partita è stata equilibrata con gli uomini di Carlo Ancelotti che sono parsi stanchi dall'impegno di Champions League, vittorioso ma comunque dispendioso contro il Salisburgo. La gara è stata equilibrata e condizionata da un calcio di rigore prima assegnato e poi tolto agli azzurri per il fallo di mano al Vicari. Il Napoli ha colto un palo con Fabian Ruiz e la Spal una traversa con Petagna in avvio di partita. Con questo pareggio gli azzurri salgono a quota 17 punti in classifica, mentre la Spal sale a quota 7 punti.

Spal: Berisha, Tomovic, Vicari, Igor, Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca, Petagna, Paloschi.

Napoli: Ospina, Malcuit, Koulibaly, Luperto, Di Lorenzo, Elmas, Allan,Zielinski, Insigne, Milik, Mertens

Reti: 9' Milik (N), 16' Kurtic (S)

TORINO-CAGLIARI 1-1

Il Torino di Walter Mazzarri non riesce proprio ad uscire dalla "crisi", va sotto nel punteggio grazie al gol cagliaritano di Nandez ma alla fine riesce a pareggiare con Zaza. Finisce 1-1 allo stadio Grande Torino con i granata che hanno avuto diverse chance per segnare ma con un Olsen davvero super. Di contro anche Sirigu ha compiuto qualche buon intervento e il risultato di parità rispecchia quanto visto sul terreno di gioco. Con questo pareggio il Cagliari consolida il quinto posto, mentre il Torino sale a quota 11 punti con Mazzarri un po' in bilico.



TORINO: Sirigu, Izzo, N'koulou, Djidji (59' Verdi), De Silvestri, Baselli, Rincon, Aina (79' Laxalt), Ansaldi, Iago Falque (46' Zaza), Belotti



CAGLIARI: Olsen, Faragò, Pisacane, Ceppitelli (82' Klavan), Pellegrini Lu, Nandez (74' Castro), Cigarini, Ionita, Nainggolan (80' Rog), Simeone, Joao Pedro.

Reti: 40' Nandez (C), 69' Zaza (T)

Alle 18 il Milan di Stefano Pioli sarà ospite della Roma di Fonseca, reduce dall'1-1 pieno di polemiche in Europa League e falcidiato dagli infortuni. Alle 20:45 il posticipo tra la Fiorentina di Vincenzo Montella e la Lazio di Simone Inzaghi chiuderanno la nona gioranta di Serie A.

LA CLASSIFICA SERIE A: JUVENTUS 23, INTER 22, ATALANTA 20, NAPOLI 17, CAGLIARI 15, ROMA E PARMA 13, LAZIO, FIORENTINA E BOLOGNA 12, TORINO 11, UDINESE E MILAN 10, SASSUOLO E VERONA 9, LECCE E GENOA 8, BRESCIA E SPAL 7, SAMPDORIA 4.

