Serie A, la Lazio batte il Brescia 2-1 al 91': Balotelli nella storia

La Serie A torna in campo con quattro partite una in fila all'altra. Alle 12:30 si è disputata Brescia-Lazio allo stadio Rigamonti terminata con il punteggio di 1-2 per i biancocelesti frutto dei gol di Balotelli e della doppietta di Ciro Immobile, sempre più capocannoniere della Serie A. Alle 15 la Spal di Leonardo Semplici giocherà contro il Verona di Ivan Juric e alle 18 il Genoa di Davide Nicola ospiterà il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Chiuderà questa intensa domenica di calcio il posticipo serale dell'Olimpico tra la Roma di Fonseca e il Torino di Mazzarri.

Brescia-Lazio 1-2

Il Brescia di Eugenio Corini ha accarezzato a lungo il sogno di fermare la Lazio di Simone Inzaghi ma si è dovuto arrendere a Ciro Immobile al minuto 91' con i biancocelesti che hanno vinto una partita in rimonta. Le Rondinelle hanno pagato a caro prezzo l'espulsione di Cistana al 40' del primo tempo e sono stati puniti, forse oltremisura, dalla Lazio che ottiene così tre punti d'oro che proiettano la squadra di Inzaghi a quota 39 punti, a meno tre da Inter e Juventus ma con ancora una partita da recuperare, quella contro il Verona che si giocherà a febbraio. Nota a margine per Balotelli che dopo aver segnato il primo gol nel 2010 contro il Chievo quando vestiva la maglia dell'Inter, si ripete nel 2020 segnando il primo gol in Serie A del nuovo anno. Con questo successo la Lazio va in pressing sulle due squadre di testa, mentre il Brescia resta fermo a quota 14 punti, al terzultimo posto in classifica.

La cronaca

La Lazio parte forte nel primo tempo e segna subito con Caicedo su assist di Immobile: l'arbitro annulla per offside. Lulic sfiora il gol al 14' con un bel tiro da fuori e al 18' Balotelli porta in vantaggio il Brescia con un bel tiro ad incrociare di sinistro su assist di Sabelli. Milinkovic ci prova di testa ma senza fortuna e al 39' ecco l'episodio che svolta la partita per la Lazio con Cistana che stende Caicedo davanti al portiere: dal dischetto Immobile fa 1-1. Nella ripresa Tonali semina il panico al 53' con una grande serpentina ma Strakosha sventa la minaccia. La Lazio sfiora il vantaggio al 68' con Correa che tenta il tiro dopo un'azione manovrata: palla fuori di poco. La partita resta equilibrata fino al minuto 91' quando Caicedo scambia con Immobile che fredda Joronen con un gran diagonale.

Il tabellino

Brescia: Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali (81' Semprini), Romulo; Spalek (46' Viviani); Balotelli, Torregrossa (41' Mangraviti)

Lazio: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu (59' Jony); Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Correa, Lulic (77' Anderson); Caicedo, Immobile

Reti: 18' Balotelli (B), 42' e 91' Immobile (L)

