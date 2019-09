L'Inter vince a Cagliari. Bene Torino e Parma. Viola e Sampdoria ko

Dopo gli anticipi che hanno visto le vittorie di Bologna, Milan e Juventus la seconda giornata di Serie A è proseguita nella giornata di oggi con l'emozionante derby di Roma finito sul punteggio di 1-1 ma ricco di azioni da rete e di legni: sei in tutta la gara, quattro per i biancocelesti e due dai giallorossi. In serata si sono giocate altre sei partite con l'Inter di Antonio Conte che espugna per la Sardegna Arena grazie ai gol di Lautaro Martinez e Lukaku su rigore, di Joao Pedro il momentaneo pareggio dei sardi.

La partita è stata tirata nel primo tempo e decisa dal Var dato che non è stato concesso un rigore ai sardi per un probabile fallo di mano di Asamoah con la tecnologia che ha poi convalidato il gol di Lautaro Martinez in coabitazione con Cerri in una carambola che non ha lasciato scampo ad Olsen. Nella ripresa il Cagliari reagisce e segna subito il pareggio con il colpo di testa di Joao Pedro su assist di Nandez. Sensi coglie la traversa al 60' e al 71' Sensi si guadagna il calcio di rigore che poi Lukaku realizza spiazzando Olsen e regalando una vittoria d'oro ai nerazzurri che agganciano la Juventus e il Torino al comando della classifica.

Nelle altre cinque partite di serata il Sassuolo strapazza 4-1 la Sampdoria di Di Francesco con la tripletta di Berardi e il gol di Traorè, di Quagliarella su rigore la rete della bandiera dei blucerchiati. Il Genoa di Andreazzoli batte 2-1 la Fiorentina con Zapata e Kouamè, di Pulgar la rete dei viola. Il Verona espugna per 1-0 il campo del Lecce nel finale grazie a Pessina. Il Torino batte 3-2 l'Atalanta in casa sua grazie ai gol di Bonifazi, Berenguer e Izzo, di Zapata con una doppietta le reti dei nerazzurri. Il Parma va sotto 1-0 contro l'Udinese grazie al gol di Lasagna ma la ribalta con Gervinho, Gagliolo e Inglese,

LA CLASSIFICA DI SERIE A: INTER, TORINO, JUVENTUS 6, GENOA, BOLOGNA, VERONA, LAZIO 4, PARMA, ATALANTA, NAPOLI, SASSUOLO, BRESCIA E MILAN 3, ROMA 2, LECCE, FIORENTINA, SPAL, CAGLIARI E SAMPDORIA 0.

