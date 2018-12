Serie A, l'Inter vince a 1-0 a Empoli. Il Napoli batte a fatica 3-2 il Bologna

Dopo l'anticipo delle 12:30 che ha visto la vittoria con il brivido della Juventus sulla Sampdoria, la 19esima giornata di Serie A è proseguita con altre sette partite alle ore 15 con l'Inter di Luciano Spalletti che ha espugnato per 1-0 il Castellani di Empoli grazie al gol di Keita Balde Diao. La Roma di Di Francesco ha vinto per 2-0 al Tardini contro il Parma di D'Aversa grazie ai gol di Cristante ed Under. L'Atalanta di Gasperini vince 6-2 in casa del Sassuolo con la tripletta di Ilicic e i gol di Gomez, Zapata e Mancini, di Duncan con una doppietta i gol dei neroverdi.

La Lazio di Simone Inzaghi si fa fermare per 1-1 in casa dal Torino di Mazzarri: in rete Belotti su rigore e Milinkovic-Savic. Finisce con uno scialbo 0-0 Genoa-Fiorentina, mentre l'Udinese di Nicola batte per 2-0 il Cagliari di Maran grazie ai gol di Pussetto e al gol di Behrami. Infine, il Chievo Verona di Di Carlo vince la sua prima partita battendo per 1-0 il Frosinone di Baroni. Nel match delle 18 il Napoli di Ancelotti ha battuto per 3-2, con fatica, il Bologna di Filippo Inzaghi che ora rischia l'esonero. I gol della vittoria portano la firma di Milik, autore di una doppietta e di Mertens, di Santander e Danilo i gol dei rossoblù. Alle 20:30 il posticipo tra il Milan di Gattuso e la Spal di Semplici chiuderà la 19esima giornata di Serie A.

LA CLASSIFICA: JUVENTUS 53, NAPOLI 44, INTER 39, LAZIO, 32, ROMA 30, SAMPDORIA 29, ATALANTA E MILAN 28, TORINO 27, FIORENTINA 26, SASSUOLO E PARMA 25, CAGLIARI 20 E GENOA 20, UDINESE 18, SPAL 17, EMPOLI 16, BOLOGNA 13, FROSINONE 10, CHIEVO VERONA 8.