Serie A, ecco la lista degli svincolati di lusso

La Serie A è ormai alle porte ma le squadre hanno ancora tempo per rinforzarsi e potranno farlo fino a lunedì 2 settembre, giorno in cui chiuderà la sessione estiva di questo lungo e intenso calciomercato. Sono tanti i giocatori svincolati, soprattutto italiani, alla ricerca di una squadra che sia disposta a dargli fiducia. Il Milan, a fine giugno, ha lasciato andare tanti calciatori: il giovane José Mauri, 23 anni e ancora senza contratto, così come l'esperto Ignazio Abate che piace a Brescia e Monza in Serie C, l'ex capitano Riccardo Montolivo e Andrea Bertolacci che dopo essersi lasciato in maniera polemica con i rossoneri non è riuscito a trovare una sistemazione adeguata.

Un altro svincolato di lusso e che farebbe comoda a mezza Serie A è l'ex juventino Claudio Marchisio che è tornato libero sul mercato dopo l'esperienza annuale allo Zenit San Pietroburgo. Tra chi non ha un contratto c'è anche Stefano Sorrentino, portiere 40enne ex Chievo e Palermo, l'ex Inter classe '90 Giulio Donati che in attesa di una squadra dopo l'esperienza al Magonza fa ora l’imprenditore. Altri due giocatori ex Juventus senza contratto sono Simone Padoin e Martin Caceres, mentre Giuseppe Rossi ha 32 anni, è senza squadra ma i suoi infortuni frenano i club a concedergli una chance di rilancio. Chiudono il cerchio Jonathan Biabiany che dopo l'esperienza al Parma è rimasto senza contratto e l'ex Pescara, l'islandese Bjarnason.

