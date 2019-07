Serie A, oggi il calendario 2019/2020: ecco i nuovi criteri

L’attesa è finita. Gli appassionati di calcio possono dire addio ai weekend al mare: oggi alle 18.45, in diretta su Sky Sport, uscirà il nuovo calendario di Serie A. Il fischio d’inizio per la nuova stagione 2019/2020 è fissato per il 24 agosto prossimo, il campionato terminerà domenica 24 maggio. Sono previsti tre turni infrasettimanali: mercoledì 25 settembre, mercoledì 30 ottobre e mercoledì 22 aprile 2020. Quattro, invece, le soste per le gare delle nazionali: 8 settembre, 13 ottobre 2019, 17 novembre 2019 e 29 marzo 2020. Mentre per le festività natalizie ci si ferma dal 29 dicembre al 5 gennaio 2020.

Nuovi i criteri fissati dalla Lega per la nuova stagione di A. Nella prima giornata e nei tre turni infrasettimanali non ci saranno incontri tra Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma, oltre ai derby cittadini di Genova, Roma e Torino. I match tra Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma si disputeranno tutti in giornate diverse. Inoltre, nella prima giornata non possono incontrarsi tra loro società che si sono già sfidate nella prima giornata delle due stagioni precedenti (2017/2018 e 2018/2019). E rispetto alla scorsa stagione non può essere ripetuto nella medesima giornata l’incontro con lo stesso ordine casa/trasferta. Salvo i casi precedentemente elencati tutte le squadre possono incontrarsi sia alla prima che all’ultima giornata.

Per quanto riguarda i vincoli casa/trasferta, non possono esserci più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone. Nel caso in cui si verifichi questa ripetizione, una coppia di match deve essere disputata in casa e l’altra necessariamente in trasferta. L’alternanza, invece, sarà assoluta per le coppie: Genoa-Sampdoria, Inter-Milan, Juventus-Torino e Lazio-Roma. Diverso è il discorso per le romane che dal 18 maggio 2020 non avranno a disposizione lo Stadio Olimpico (causa Euro 2020), Roma e Lazio, infatti, dovranno disputare entrambe in trasferta la 19esima di ritorno quindi giocheranno entrambe in casa la 19esima di andata.

Juventus, Inter, Napoli e Atalanta (le squadre che partecipano alla Champions League) non si incontrano tra loro e non incontrano le partecipanti all’Europa League (Lazio, Roma e Torino) nella giornate tra un turno di Europa League e quello successivo di Champions nel girone di ritorno (alla 6ª, 9ª, 12ª e 16ª giornata).

I criteri sono fissati, il calendario è in uscita, tutto è pronto: che la Serie A abbia inizio.