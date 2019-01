Serie A, pazzo 3-3 tra Atalanta a Roma. Vincono Fiorentina, Spal e Frosinone

Dopo gli anticipi di ieri che hanno visto le vittorie di Sampdoria e Sassuolo e il pareggio tra Milan e Napoli, la 21esima di Serie A è proseguita con il pirotecnico anticipo dell'ora di pranzo tra il Chievo Verona di Di Carlo e la Fiorentina di Stefano Pioli, finita 3-4 in favore degli ospiti andati in gol con Chiesa, autore di una doppietta, Muriel e Benassi. Di Pellissier, Djordjevic e Stepinski le reti clivensi con Pellissier che ha anche fallito un rigore sul 2-3. Viola in dieci per l'espulsione di Benassi.

Alle 15 si sono giocate tre partite con la pazzesca partita tra Atalanta e Roma: giallorossi avanti di tre reti con Dzeko, autore di una doppietta ed El Shaarawy. Rimonta nerazzurra con Castagne, Toloi e Zapata. Il Frosinone vince 4-0 in casa del Bologna di Inzaghi che ora rischia l'esonero: in rete Ciano, con una doppietta, Ghiglione e Pinamonti. Vittoria in rimonta per 3-2 della Spal sul campo del Parma: alla doppietta di Inglese hanno risposto Valoti, Petagna e Fares. Alle 18 l'Inter di Spalletti giocherà sul campo del Torino di Mazzarri, mentre alle 20:30 la Lazio di Simone Inzaghi ospiterà la capolista Juventus. Domani sera nel monday night Empoli-Genoa chiuderà la 21esima giornata di Serie A.

LA CLASSIFICA DI SERIE A: JUVENTUS 56, NAPOLI 48, INTER 40, MILAN 35, ROMA 34, SAMPDORIA, LAZIO E ATALANTA 32, FIORENTINA 30, SASSUOLO 29, PARMA 28, TORINO 27, CAGLIARI E SPAL 21, GENOA 20,UDINESE 18, EMPOLI 17, BOLOGNA 14, FROSINONE 13, CHIEVO VERONA 8.