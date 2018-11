Serie A, la Roma ne fa quattro alla Samp. Empoli ok, pari tra Chievo e Bologna

Dopo gli anticipi che hanno visto le vittorie di Napoli e Parma e i pareggi tra Frosinone-Fiorentita e Spal-Cagliari, la 12esima di Serie A è proseguita alle 12:30 di oggi con la sonora sconfitta, per 4-1, rimediata dall'Inter di Luciano Spalletti sul campo dell'Atalanta dell'ex Gian Piero Gasperini. I gol portano la firma di Hateboer, Mancini, Djimsiti e Gomez, di Mauro Icardi su calcio di rigore il gol del provvisorio 1-1. Alle 15 si sono disputate altre tre partite con la Roma di Eusebio Di Francesco che ha spazzato via la Sampdoria di Marco Giampaolo per 4-1, grazie ai gol di Juan Jesus, Schick ed El Shaarawy, con una doppietta. Dell'ex Defrel la rete della bandiera della squadra blucerchiata.

L'Empoli del neo tecnico Giuseppe Iachini ha battuto 2-1 l'Udinese di Velazquez, che rischia seriamente l'esonero, grazie ai gol di Zajc e Caputo. Per i bianconeri in gol Pussetto e un rigore fallito da Rodrigo De Paul. Pirotecnico 2-2, infine, tra il Chievo Verona di Ventura e il Bologna di Inzaghi: in gol Meggiorini e Obi, due ex Inter, per i clivensi, di Santander e Orsolini le reti rossoblù. Alle 18 la Lazio di Simone Inzaghi giocherà sul campo del temibile Sassuolo di Roberto De Zerbi, mentre alle 20:30 il big match Milan-Juventus chiuderà la dodicesima giornata di Serie A. Con una vittoria i rossoneri di Gennaro Gattuso si porterebbero ad una sola lunghezza dai cugini dell'Inter, mentre con una vittoria bianconera, gli uomini di Massimiliano Allegri allungherebbero a più sei sul Napoli e a più nove sui nerazzurri. Finisce uno pari invece la partita tra Lazio e Sassuolo.

LA CLASSIFICA DI SERIE A: JUVENTUS 31, NAPOLI 28, INTER 25, LAZIO 22, MILAN 21, ROMA 19, SASSUOLO 19, ATALANTA 18, FIORENTINA, TORINO E PARMA 17, SAMPDORIA 15, GENOA E CAGLIARI 14, SPAL 13, BOLOGNA 10, EMPOLI E UDINESE 9, FROSINONE 7, CHIEVO VERONA 0.