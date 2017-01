Serie A, la Roma si porta a meno uno dalla Juve. Vincono Lazio e Atalanta

Dopo le vittorie di ieri di Empoli e Napoli su Palermo e Sampdoria, il 19esimo turno di Serie A è proseguito nella giornata di oggi con il match dell'ora di pranzo tra l'Udinese di Delneri e l'Inter di Pioli, con i nerazzurri che hanno avuto la meglio per 2-1 grazie alla doppietta di Ivan Perisic che ha rimontato il gol iniziale di Jankto. Alle 15 si sono giocate 4 partite visto che Pescara-Fiorentina è stata rinviata per via della neve, copiosa, caduta in Abruzzo.

La Roma di Spalletti vince 1-0 sul campo del Genoa grazie ad un autogol sfortunato di Izzo e si porta momentaneamente a meno uno dalla Juventus che giocherà questa sera, alle ore 20:45, contro il Bologna e che deve recuperare ancora una partita, contro il Crotone. L'Atalanta di Gasperini rifila un pesantissimo poker al Chievo Verona di Maran: la doppietta di Gomez, il gol di Conti e Freuler regolano i veneti che hanno segnato il gol della bandiera con Pellissier. La Dea sale a quota 35 in classifica. La Lazio di Inzaghi gioisce all'89 e piega il Crotone grazie alla rete di Immobile e si porta a 37, a meno uno dal Napoli terzo. 0-0 anche tra Sassuolo-Torino con i neroverdi che ritrovano dopo oltre 4 mesi Domenico Berardi. Alle 18 il Milan di Montella affronterà il Cagliari, mentre alle 20:45 ci sarà Juventus che chiuderà la 19esima giornata di Serie A.