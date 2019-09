Serie A, la Spal vince 2-1 in rimonta sulla Lazio. Ok Bologna e Cagliari

Dopo gli anticipi di ieri che hanno visto le vittorie di Inter e Napoli e il pareggio tra Fiorentina e Juventus, la terza giornata di Serie A è proseguita con l'anticipo dell'ora di pranzo tra il Genoa di Aurelio Andreazzoli e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini che ha visto la vittoria per 2-1 al 95' dei nerazzurri che hanno piegato i rossoblù grazie al rigore di Muriel e al gol di Zapata, pareggiato al 91' dal rigore di Criscito. Alle 15 si sono giocate altre tre partite con il Bologna di Sinisa Mihajlovic che vince 4-3 in rimonta in casa del Brescia di Corini e aggancia al secondo posto la Juventus.

I gol della partita portano la firma di Bani, Palacio, Poli e Orsolini che hanno così annullato la doppietta di Donnarumma e il gol di Cistana. Per le Rondinelle espulso Dessena per doppia ammonizione. Il Bologna fa un grande regalo al suo allenatore Sinisa Mihajlovic che oggi non ha potuto essere in panchina in quanto sta effettuando il secondo ciclo di chemioterapia per combattere la leucemia: la sua squadra oggi non gli ha donato solo la vittoria ma anche il secondo posto.

Il Cagliari di Maran vince la sua prima partita in campionato espugnando il campo del Parma per 3-1 grazie alla doppietta di Luca Ceppitelli, e al gol del Cholito Simeone alla prima gioia con la maglia rossoblù. Per i ducali in rete Barillà e annullato uno a Bruno Alves. La di Leonardo Semplici vince in rimonta per 2-1 contro la Lazio di Simone Inzaghi: Petagna e Kurtic annullano l'iniziale vantaggio siglato da Immobile su calcio di rigore. Alle 18 la Roma di Fonseca ospiterà il Sassuolo di Roberto De Zerbi mentre alle 20:45 il Milan di Marco Giampaolo andrà a giocare sull'ostico campo del Verona di Ivan Juric. Chiuderà la terza giornata di Serie A il Monday night tra il Torino di Walter Mazzarri e il Lecce di Fabio Liverani: in caso di vittoria i granata aggancerebbero l'Inter in vetta alla classifica.

LA CLASSIFICA DI SERIE A: INTER 9, JUVENTUS E BOLOGNA 7, TORINO*, NAPOLI, ATALANTA 6, LAZIO, VERONA E GENOA 4, SASSUOLO, UDINESE, BRESCIA, CAGLIARI, PARMA, SPAL E MILAN 3, ROMA 2, FIORENTINA 1, LECCE*, SAMPDORIA 0

*UNA PARTITA IN MENO

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?