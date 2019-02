Serie A, Udinese-Fiorentina 1-1 nel nome di Astori. Il quadro completo della giornata

Dopo gli anticipi che hanno visto la vittoria del Napoli sulla Samp e pareggi tra Empoli-Chievo e Juve-Parma, la 22esima di Serie A è proseguita con l'anticipo dell'ora di pranzo tra la Spal di Leonardo Semplici e il Torino di Walter Mazzarri terminato con uno scialbo 0-0. Alle 15 si sono disputate due partite, combattute, piene di occasioni da rete e tirate fino alla fine. La partita del "ricordo" di Davide Astori, quella tra Udinese e Fiorentina è terminata sul punteggio di 1-1 con le reti di Stryger Larsen per i friulani e di Edimilson per la viola.

Un anno fa il recupero tra le due squadre, dopo l'immane tragedia terminò sul punteggio di 2-0 per la Fiorentina. Nell'altro match delle 15 il Genoa di Cesare Prandelli non è andato oltre l'1-1 in casa contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi: in gol Djuricic e Sanabria, al secondo gol in due partite con la maglia rossoblù. Alle 18 l'Inter di Luciano Spalletti ospiterà il Bologna di Sinisa Mihajlovic, mentre alle 20:30 il big match della 22esima giornata tra la Roma di Di Francesco ei l Milan di Gattuso chiuderà questa domenica di calcio. Domani alle 19 si disputerà il derby tra Frosinone e Lazio, mentre alle 21 Cagliari-Atalanta chiuderà la 22esima giornata di Seri A.

CLASSIFICA SERIE A: JUVENTUS 60, NAPOLI 51, INTER 40, MILAN 35, ROMA 34, SAMPDORIA 33, LAZIO E ATALANTA 32, FIORENTINA 31, TORINO E SASSUOLO 30, PARMA 29, GENOA 24, CAGLIARI E SPAL 21, UDINESE 19, EMPOLI 18, BOLOGNA 14, FROSINONE 13, CHIEVO VERONA 9.