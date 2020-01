Serie A, Udinese-Sassuolo 3-0: i bianconeri agganciano il Napoli

Dopo gli scoppiettanti anticipi di ieri della 19esima giornata di Serie A, che hanno visto le vittorie di Lazio e Milan e il pareggio tra Inter e Atalanta, la domenica di calcio è proseguita con l'anticipo dell'ora di pranzo tra l'Udinese di Gotti e il Sassuolo di Roberto De Zerbi terminato sul 3-0 per i bianconeri.

Udinese-Sassuolo 3-0

L'Udinese di Gotti travolge con un netto 3-0 il Sassuolo di Roberto De Zerbi grazie ai gol firmati da Stefano Okaka, nel primo tempo, Sema e De Paul nella ripresa. La gara è stata vinta meritatamente dai bianconeri che hanno dato continuità dopo la vittoria ottenuta sul Lecce di Liverani e il risultato finale rispecchia quanto fatto vedere in campo dalle due squadre. Con questo successo i friulani agganciano a quota 24 punti Napoli e Torino, a meno uno da Parma e Milan, mentre il Sassuolo resta fermo a quota 19 punti ma rischia di essere superato da Fiorentina e Sampdoria in caso di successo contro Spal e Brescia.

La cronaca

L'Udinese trova il vantaggio al 15' con Okaka che di testa insacca su assist di Mandragora. I bianconeri continuano ad attaccare e a creare gioco con un miracolo di Consigli su Mandragora. Nel finale ci prova Boga ma si va al riposo sull'1-0 per i friulani. Nella riprsea Musso compie un grande intervento al 49' su Traorè ma al 68' l'Udinese raddoppia con Sema che sfrutta il gran contropiede di Fofana e insacca. In pieno recupero de Paul la chiude in via definitiva con la rete del 3-0 ancora in contropiede. Finsce 3-0 alla Dacia Arena.

Il tabellino

Udinese: Musso, Rodrigo Becao, Troost-Ekong, Nuytinck, Stryger Larsen, Fofana, Mandragora (75' Jajalo), De Paul, Sema, Okaka (85' Teodorczyk), Lasagna (62' Pussetto)



Sassuolo: Consigli, Toljan (76' Muldur), Romagna, Ferrari G, Rogerio (86' Kyriakopoulos), Magnanelli, Obiang, Traore' Hj, Djuricic (69' Raspadori), Boga, Caputo

Reti: 15' Okaka (U), 68' Sema (U), 91' de Paul (U)

Alle 15 in programma Fiorentina-Spal, Sampdoria-Brescia e Torino-Bologna, alle 18 il Verona di Juric ospiterà il Genoa di Nicola. Alle 20:45 chiuderà la domenica di calcio Roma-Juventus. Domani sera alle ore 20:45 il Monday Night Parma-Lecce chiuderà la 19esima giornata di Serie A.

La classifica di Serie A: Inter 46, Juventus 45, Lazio 42, Roma 35, Atalanta 34, Cagliari 29, Parma e Milan 25, Udinese, Napoli e Torino 24, Bologna 23, Verona 22, Sassuolo 19, Fiorentina 18, Sampdoria 16, Lecce 15, Brescia e Genoa 14, Spal 12.

