Serie A, valore della rosa: la Juve domina davanti a Napoli e Inter

La Juventus farà il suo esordio a Parma tra poche ore dando il via alla Serie A 2019-2020. La squadra di Maurizio Sarri, che non sarà in panchina nelle prime due giornate causa polmonite, è ancora il team da battere con Napoli, Inter, Milan e Roma che tenteranno di detronizzare la Vecchia Signora che ormai domina da otto anni il campionato. La Juventus, però, non domina solo in campo ma anche sulla carta dato che seguendo il sito specializzato transfermarkt.it il club di Corso Galileo Ferraris comanda anche per quanto riguarda valore della rosa, ricavi, ingaggi corrisposti ai calciatori.

La rosa della Juventus, infatti, ha un valore davvero molto alto: oltre 860 milioni di euro, 864 per l'esattezza. Al secondo posto della Serie A si piazza il Napoli di Aurelio De Laurentiis con una cifra di 660 milioni di euro, oltre 200 milioni in meno rispetto ai rivali bianconeri. Terzo posto e podio virtuale per l'Inter di Suning con poco più di 600 milioni di euro, quarto posto per il Milan che supera di poco i 500 milioni di euro, 505 per la precisione. Quinto posto per la Roma con 402,15 milioni, sesta la Lazio staccata di oltre cento milioni di euro dai cugini giallorossi, 300,55 mln. Settima l'Atalanta con 252 milioni di euro, ottava la Fiorentina con 244 milioni, nono il Torino con 196,33 milioni. Secondo questi dati il Lecce è ultimo con un valore della rosa pari a 35,23 milioni, penultimo il Verona con 44,23, terzultima e dunque "retrocessa" la Spal con 72,10 milioni di euro.

