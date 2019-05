Serie A, vincono Torino, Empoli e Udinese. Tutto aperto per la salvezza

Dopo gli anticipi di ieri che hanno visto le vittorie di Lazio, Milan e Atalanta, la 36esima giornata di Serie A è proseguita con il match delle 12:30 tra il Torino di Walter Mazzarri e il Sassuolo di Roberto De Zerbi. La partita è stata divertente e vinta in rimonta dai granata per 3-2 con la doppietta di Belotti, quello del 3-2 finale con una splendida rovesciata, e Zaza. Di Bourabia e Lirola le reti dei neroverdi.

Alle 15 si sono giocate altre due partite con l'Udinese di Igor Tudor che ha espugnato per 3-1 il campo del Frosinone di Marco Baroni: in gol Okaka con una doppietta e Samir, di Dionisi la marcatura dei ciociari. L'Empoli di Aurelio Andreazzoli espugna per 2-1 il campo della Sampdoria di Marco Giampaolo grazie alle reti di Diego Farias e Di Lorenzo. Alle 18 il Napoli di Ancelotti giocherà sul campo della Spal di Semplici e alle 20:30 il big match Roma-Juventus chiuderà la domenica di calcio. Domani alle ore 19 Bologna-Parma e alle 21 Inter-Chievo Verona chiuderanno la 36esima giornata di Serie A.

LA CLASSIFICA DI SERIE A: JUVENTUS 89, NAPOLI 73, ATALANTA 65, INTER* 63, MILAN 62, TORINO 60, ROMA 59, LAZIO 58, SAMPDORIA 49, SPAL E SASSUOLO 42, CAGLIARI E FIORENTINA 40, PARMA* 38, UDINESE E BOLOGNA* 37, GENOA 36, EMPOLI 35, FROSINONE 24, CHIEVO VERONA* 15

*UNA PARTITA IN MENO