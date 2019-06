Settimana da Signora Rabiot, Buffon e De Ligt Più il dilemma Bonucci

La Juventus, finalmente. La settimana che comincerà domani sarà quella che vedrà protagonista la Signora, tra acquisti, ritorni eccellenti e cessioni da definire. Sette giorni per offrire a Sarri l'ossatura necessaria per cominciare il raduno alla Continassa (8-10 luglio) nel migliore dei modi.

Ritorni eccellenti, come quello di Buffon. Un anno di contratto da calciatore, poi si studierà la stradaa per diventare dirigente. Le parti sono vicine, anche se prima bisognerà cedere Perin. Il titolare sarà Szczesny, Buffon ha nel mirino il record di presenze in serie A (servono otto gare) e la top ten dei primatisti di Champions (mancano due partite).

E mentre ieri si è concluso lo scambio con la Roma tra Spinazzola e Pellegrini, De Ligt e Rabiot saranno i colpi di settimana prossima. Il centrocampista francese potrebbe arrivare già domani, a chiusura di bilancio avvenuta. Con il difensore olandese l'accordo c'è da tempo, manca quello con l'Ajax ma, con la mediazione di Raiola, Paratici e Nedved sono pronti a concludere.

Una settimana che si aprirà anche con il giallo Bonucci: il ds del PSG, Leonardo, ha preso contatti con l'agente del calciatore per portarlo a Parigi. Un'eventuale partenza sarà da valutare in brevissimo tempo.

Ci saranno da piazzare poi gli esuberi veri: da Cancelo (il Manchester City non ha intenzione di spendere i 50-55 milioni di euro richiesti dalla Juventus) a Perin (Fiorentina che punta su Dragowski, Roma defilata), fino a quell'Higuain che attende novità. Le stesse che spera di ricevere presto Dzeko, il quale non ha ancora visto mettere la parola fine alla telenovela tra Inter e Roma. A Milano filtra ottimismo, con le parti che appaiono molto vicine; dalla capitale raccontano invece di una Inter ferma alla prima offerta ritenuta insufficiente (la Roma chiede 10 milioni di euro e una contropartita gradita, da valutare circa 2-3 milioni). E di mezzo c'è ancora lui, Higuain: finito più volte nei tanti discorsi tra Juventus e Roma (ai bianconeri farebbe comodo liberarsi del Pipita anche a livello di bilancio, i giallorossi cercano un centravanti di alto livello), nessuno ha mai affondato il colpo. E, inoltre, i giallorossi non sono la priorità del giocatore, che attende qualche proposta dall'estero, mentre la Juventus vorrebbe riaprire il tavolo delle trattative per Zaniolo. Anche qui la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva.

In casa Napoli, dopo l'arrivo di Di Lorenzo dall'Empoli, si lavora su più fronti: con Albiol in uscita verso il Villarreal, il nome forte quello di Manolas. Tra le parti ballano solo 500mila euro, tra l'offerta del ds Giuntoli (3,5 milioni di euro) e la richiesta dell'agente del greco, Raiola (4 milioni), che ieri si sono visti a Montecarlo. Una distanza che pare colmabile, ma la Roma vorrebbe registrare la cessione del difensore per 36 milioni di euro oggi, per inserirla a bilancio. De Laurentiis lavora ancora su James Rodriguez del Real Madrid, club che potrebbe cedere in Italia anche Theo Hernandez al Milan: per quest'ultimo domani potrebbe essere già giornata di visite mediche.