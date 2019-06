Si fingeva Andrea Pirlo, così un ex orafo truffava negozi e boutique di lusso

Si fingeva Andrea Pirlo ma in realtà era un ex orafo con alle spalle piccoli problemi con la giustizia e anche un procedimento fallimentare.

Sostituzione di persona e truffa, è l'accusa a cui dovrà rispondere Alessandro Palazzolo, 48enne originario di Valenza Po, denunciato dalla Digos di Torino perché approfittando della somiglianza con l'ex calciatore bresciano avrebbe truffato diversi commercianti di boutique di lusso in tutta Italia. Le indagini sono partite dalla querela presentata dal vero Pirlo, assistito dall’avvocato Gian Filippo Schiaffino. Gli investigatori della Digos sono risaliti alla persona di Palazzolo lavorando sulle tracce lasciate dal suo cellulare.

Secondo quanto riferito dal quotidiano La Stampa il piano era molto semplice: approfittando della vaga somiglianza con il calciatore, e grazie a una complice, l’uomo si è spacciato per l’ex centrocampista, facendo acquisti a suo nome e truffando boutique di Torino, Brescia e Napoli. Il primo episodio risale a due anni fa a Torino quando Palazzolo ha cercato di comprare un orologio prezioso. Si presentava come il calciatore famoso, puntava ai capi più preziosi e poi mandava a una donna, indicata come sua assistente, a ritirare i capi. La signora, una 42enne residente a Pavia fidanzata del truffatore, assicurava che Pirlo sarebbe arrivato per saldare il colpo e portava via il bottino.

Secondo quanto si apprende dalla denuncia, sono documentati cinque episodi in cui il truffatore . Per esempio contattando il medico di famiglia dell’ex giocatore bianconero aveva chiesto una ''scorciatoia'' per una vista. In un’altra occasione, invece, si era spacciato per il fratello di Pirlo durante una festa, tutti casi in cui i raggirati erano stati convinti, almeno per un pò, di aver avuto a che fare con il vero Pirlo.

