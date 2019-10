Sirene inglesi per Allegri: ci sono Tottenham e Manchester Utd

Massimiliano Allegri potrebbe presto tornare ad allenare, l'allenatore livornese è finito nel mirino di Tottenham e Manchester Utd.

Ancora sotto contratto con la Juventus fino al 2020, ufficialmente si sta godendo il suo anno sabbatico ma intanto sta prendendo lezioni d’inglese per essere pronto a qualsiasi offerta, anche all'estero. Secondo quanto riportato dal tabloid inglese The Guardian, l'ex tecnico della Juventus sarebbe infatti corteggiato due top club inglesi: Tottenham e Manchester United.

La permanenza di Mauricio Pochettino sulla panchina degli Spurs, infatti, non sembra più così sicura nonostante il contratto fino al 2023. Una partenza lenta in campionato, con 11 punti conquistati in 7 partite e il pesante ko in Champions League di ieri sera contro il Bayern Monaco per 7-2 potrebbe a questo punto indurre la dirigenza londinese ad un clamoroso ribaltone. L'indiziato numero uno per sostituirlo, sarebbe proprio Max Allegri che, potrebbe cedere al fascino della Premier League accettando la corte di un club, ormai da anni nell'elitè del calcio inglese ed europeo.

Allegri piace però anche al Manchester Utd, che sta vivendo una lunga crisi dopo i trionfi dell'era Ferguson. La posizione di Ole Gunnar Solskjaer al momento non sembra in discussione, il tecnico norvegese lo scorso marzo ha firmato con i Red Devils un contratto triennale e difficilemente sarebbe riconfermato senza la qualificazione alla prossima Champions League. La classifica, i Red Devils sono al decimo posto, e le prestazioni tutt'altro che entusiasmanti di inizio stagione potrebbero però cambiare le cose. Anche in questo caso la prima opzione sarebbe proprio l'ex allenatore bianconero, pronto ad accettare l'incarico anche in caso di mancata qualificazione alla competizione europea.

Segui già la nuova pagina Sport de IlGiornale.it?