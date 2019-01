Sirene inglesi per Balotelli: lo vuole il Newcastle di Benitez

L’indiscrezione fa impazzire i tabloid inglesi. Mario Balotelli potrebbe tornare in Premier League e indossare la casacca bianconera del Newcastle allenato da un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano, il tecnico spagnolo ex Inter e Napoli Rafa Benitez.

Il boato di mercato è stato lanciato dal Mirror e poi ripreso da quasi tutti gli organi di informazione, sportiva e non, del Regno Unito. Balotelli, finito ai margini delle gerarchie del Nizza e “scomunicato” dal tecnico Patrick Viera, è stato piazzato fuori rosa. Per lui l’avventura in rossonero nizzardo appare conclusa e fino a qualche ora fa era dato ormai per scontato il suo approdo agli arcirivali dell’Olympique Marsiglia dell’ex allenatore romanista Rudi Garcia. Un affare che poteva concludersi già in estate quando, dopo due stagioni di tutto rispetto. coronate da ben 43 gol che gli erano valse la considerazione del commissario tecnico Roberto Mancini e il ritorno in Nazionale, è però cominciata l’eclissi del centravanti culminata nei provvedimenti presi dal tecnico Viera che, adesso, lo ha messo sostanzialmente sul mercato.

Al Newcastle intanto serve un attaccante. E serve subito. La squadra di Benitez ha segnato finora con il contagocce, solo 15 reti in 21 gare. A far di peggio è riuscito solo l’Huddersfield Town, malinconico fanalino di coda della Premier con appena dieci punti. Dall’Inghilterra assicurano che Benitez potrebbe scommettere sul talento di Balotelli per risollevare le sorti della squadra che si trova impelagata nella lotta per non retrocedere.