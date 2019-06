Sirigu perfetto, Emerson assist

7 SIRIGU Nulla può sul gol, è perfetto a inizio ripresa uscendo sui piedi di Dzeko: una sicurezza.

5,5 G. MANCINI Fatica un po' (dal 21' st DE SCIGLIO 6).

6 BONUCCI Salva un gol quasi fatto: serata complicata.

6 CHIELLINI Lo si vede spesso anche in avanti, ma è provvidenziale quando evita l'1-2 quasi sulla linea.

7 EMERSON PALMIERI Positivo in fase di spinta, meno in copertura: splendido l'assist per il 2-1.

6 BARELLA Regge il confronto quando altri faticano.

6 JORGINHO Giochicchia. Un po' sotto ritmo.

6,5 VERRATTI A volte troppo innamorato della bella giocata, ricama il gol vittoria.

5,5 BERNARDESCHI Nel finale di un primo tempo anonimo prova un sinistro a giro. Gioca poi la ripresa da falso nove e pennella l'angolo che porta al gol di Insigne (dal 36' st BELOTTI sv).

6 QUAGLIARELLA Chiude la sua super stagione da titolare in azzurro: il primo tiro è suo e a fine primo tempo sfiora anche il pareggio (dal 1' st CHIESA 6 ci mette brio).

7 INSIGNE Segna un gol pazzesco per coraggio e coordinazione: sesto in azzurro, il più bello. Sfiora il 2-1.

Ct R. MANCINI 6,5 Si gode il momento.