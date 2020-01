Solskjaer gela la Juventus: "Pogba non si muove a gennaio"

Paul Pogba vuole la Juventus e il club di corso Galileo Ferraris rivuole il suo "Polpo". L'ultima parola, però, spetta al Manchester United, detentore del cartellino del 26enne francese pagato oltre 100 milioni di euro, proprio ai bianconeri, nell'estate del 2016. Pogba ha ormai rotto con i Red Devils e il suo addio in estate appare scontato, dopo Euro 2020, ma secondo i rumors potrebbe lasciare lo United già a gennaio.

Secondo i rumors provenienti dai tabloid inglesi, con il Daily Star in testa, la Juventus è pronta a mettere sul piatto una cifra importante per riportare Pogba a Torino: 70 milioni di euro cash più il cartellino del deludente Adrien Rabiot, arrivato in estate a parametro zero dal Psg ma che finora ha deluso le aspettative di Maurizio Sarri, dei tifosi, della dirigenza e forse anche di se stesso.

Ryan Giggs, bandiera storica del Manchester United, qualche giorno fa si è espresso positivamente circa un possibile addio del giocatore transalpino: "Mi spiace per il tecnico che deve continuare a rispondere a domande su Pogba. La squadra è in un buon momento, anche senza di lui. Ha fatto bene per alcune partite, ma al momento il suo atteggiamento è contrariante. Io lo lascerei andare per il bene di tutti" .

Lo United, da sempre, è una bottega cara e non avendo bisogno di soldi ha sempre imposto le proprie regole, anche a costo di perdere il giocatore a parametro zero, come accaduto proprio con Pogba nel 2012 quando passò a costo zero alla Juventus. Ole Gunnar Solskjaer non molla infatti Paul che attualmente è ai box per recuperare da un infortunio alla caviglia.

Il tecnico norvegese del Manchester United ha chiuso di fatto la porta in faccia alla Juventus e l'ha fatto dopo la partita di FA Cup contro il Wolverhampton di Nuno Espirito Santo. Le sue parole sono state riprese da calciomercato.com: "Non lo vedrete partire a gennaio, dico sempre le solite cose. Le voci sui calciatori vanno e vengono ma noi non vediamo l'ora di rimettere Paul in campo con la nostra maglia".

Queste parole complicano i piani della Juventus per questo mese di gennaio dato che dovranno fare di necessità virtù con i calciatori attualmente in rosa per poi puntare sul ritorno di Pogba in estate. Il rilancio di Rabiot o la cessione repentina e il possibile scambio Emre Can-Paredes saranno i grandi temi di mercato fino alla fine del mercato invernale: Sarri ha bisogno di tutti per tentare di competere in campionato, Coppa Italia e soprattutto Champions League.

