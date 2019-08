Solskjaer: "Lukaku, il caso è chiuso". Niente Juve per il belga?

Il Manchester United non ha alcuna intenzione di lasciare andare Romelu Lukaku alla Juventus. È il non detto che si nasconde nelle ultime dichiarazioni di Ole Gunnar Solskjaer.

Da Cardiff - dove si trovava con la squadra per l'amichevole vinta ai rigori contro il Milan di Marco Giampaolo - il tecnico dei Red Devils ha parlato del caso scoppiato attorno al centravanti belga, non convocato per il match con i rossoneri a causa di un problema fisico. Un infortunio che in realtà - secondo chi fa della dietrologia la sua specialità - nascondeva qualcos'altro, ovveero la necessità di non farlo giocare per evitare infortuni e favorire così il suo passaggio alla Vecchia Signora. Ipotesi smentita seccamente dall'allenatore norvegese: " Lukaku probabilmente tornerà presto in gruppo la prossima settimana. Non si tratta di un infortunio, ma di alcuni dolori. Non volevamo rischiare nulla questo weekend. Se sarà a disposizione per il Chelsea per la prima giornata di Premier League? Dovrebbe, o almeno lo spero. Ho parlato con Romelu per indicargli il giusto modo di comportarsi. Per me il caso è chiuso ", le parole di Solskjaer riportate stamattina da Sport Mediaset.

Scambio Lukaku-Dybala, è stallo

Parole di circostanza, oppure no? Fatto sta che la trattativa tra Man Utd e Juve è in una fase di stallo. In base alle indiscrezione dell'ultima settimana, i Red Devils sarebbero disposti ad accettare uno scambio alla pari Lukaku-Dybala. Se il "puntero" belga pare entusiasta di trasferirsi a Torino per giocare con Cristiano Ronaldo, non si può dire lo stesso dell'argentino, il quale da giorni spinge per avere un ingaggio da top player. In Italia la sensazione è che l'operazione si farà, mentre in Inghilterra frenano.