Sorrentino guida gli svincolati vip E il Diavolo culla il sogno Modric

Andrea Bonso

Miglior giocatore Copa America 2019, record di trofei vinti (43), uno dei terzini più forti di sempre, squadra attuale? Nessuna. Questo il destino beffardo di Dani Alves, che ha lasciato il PSG e ora si trova a spasso. Ma l'ex Barca, nonostante i 36 anni, vuole giocare e vincere ancora. Intanto è in vacanza dopo le fatiche con la Seleçao, in attesa dell'offerta giusta. Il brasiliano, però, non è l'unico che sta aspettando una nuova occasione: di disoccupati ne abbiamo anche qui da noi e in 59 si sono ritrovati ieri a Coverciano per iniziare il ritiro precampionato dell'AIC riservato ai giocatori senza contratto.

Tanti i volti noti di Serie A o B che ora ripartono praticamente da zero, con l'obiettivo di trovare una degna sistemazione per chiudere la carriera o, magari, darle una svolta. C'è Sorrentino, che ha ancora voglia di mettersi in gioco, poco importa se ha già superato i 40. Qualche anno in meno, ma stessa voglia, anche per Nocerino, Pasqual, Domizzi: dopo importanti stagioni in A (Nocerino 10 gol nel Milan 2011/12) evidentemente non è ancora giunto il momento di appendere gli scarpini al chiodo. Accanto ai veterani anche alcune meteore, come Acquafresca, che nel 2009 l'Inter monitorava come alternativa a Milito, o Dellafiore e Castiglia, due su cui la stessa Inter e Juve puntavano molto quando erano nelle giovanili.

Sorprendentemente, ieri è apparso anche Barzagli, ma l'ex Juve non ha intenzione di tornare a giocare. Partecipando al raduno, infatti, si può ottenere l'abilitazione ad Allenatore di base - Uefa B grazie ad un corso che si svolge parallelamente al ritiro. Ed è per questo che Barzagli si è iscritto. Motivazioni e sogni diversi, ma con il calcio sempre al centro della propria vita: per tanti giocatori, a seconda di come la si guarda, questo raduno è il viale del tramonto o l'inizio di una nuova alba.

Intanto, tra i non svincolati, oggi potrebbe essere la giornata giusta per Veretout alla Roma, mentre resta la suggestione Modric per il Milan, anche se si tratta di un'operazione molto complessa. De Rossi nel week end partirà per Buenos Aires per firmare col Boca.