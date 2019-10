La Spal batte di misura il Parma: 1-0 con gol di Petagna

La Spal di Leonardo Semplici vince di misura contro il Parma di Roberto D'Aversa e per ora dà una spallata alla crisi e lascia l'ultimo posto in classifica salendo a quota 6 punti. Dopo una serie di sconfitte consecutive la squadra di Ferrara ha trovato una vittoria importante con la rete di Petagna realizzata al 30' del primo tempo su assist di Strefezza, poi espulso per doppia ammonizione al 70' della ripresa. La Spal ha giocato meglio e legittimato la vittoria con i ducali che si sono resi maggiormente pericolosi negli ultimi 15' minuti del match e con gli avversari con un uomo in meno. Con questo successo dunque la Spal lascia all'ultimo posto in solitaria la Sampdoria che alle 18 giocherà sul campo del Verona, il Parma invece resta a quota 9.

Spal più intraprendente già dall'inizio con lo scatenato Strefezza che sfiora il gol tra il 7' e il 9'. I padroni di casa continuano a spingere e al 30' arriva il vantaggio con Petagna che corregge da pochi passi un tiro di Strefezza. Sepe salva tutto su Floccari al 37' e al 41' il portiere del Parma compie un miracolo sul tiro violento dalla distanza di Missiroli. Nella ripresa Floccari si mette in proprio e chiama ancora alla grande parata Sepe che si ripete al 57' sul tiro da fuoria area di Strefezza: palla in corner. Al 70' cambia la partita con Strefezza che cade in area di rigore ma per l'arbitro è simulazione ed essendo già ammonito viene espulso. Gervinho segna al 78' ma l'arbitro annulla per fuorigioco di Inglese

Il tabellino

Spal: Berisha; Igor, Vicari, Tomovic; Strefezza, Valdifiori (83' Valoti), Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna (86' Paloschi), Floccari (75' Sala)

Parma: Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Hernani (57' Sprocati), Barillà (71' Inglese); Kulusevski (46' Scozzarella), Cornelius, Gervinho.

Reti: 30' Petagna (S)

